Para birimi değer kazanan ülke dertli: Sıfır faiz oranı dönemine giriyor

CNBC'nin haberine göre bu durum negatif faiz oranlarına geri dönülebileceği yönündeki endişeleri artırıyor. Peki, neden? Diğer ülkeler enflasyonla mücadele ederken İsviçre deflasyonla karşı karşıya; tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık bazda %0,1 düştü. Ülkenin para birimi olan İsviçre frangının gücü bu eğilime büyük katkıda bulunuyor. Çünkü, özellikle sancılı dönemlerde İsviçre Frangı güvenli liman olarak görülüyor. ING’nin Fransa ve İsviçre’yi kapsayan kıdemli ekonomisti Charlotte de Montpellier, “Güvenli liman para birimi olarak İsviçre frangı, dünya piyasalarında stres olduğunda değer kazanma eğilimindedir” diyor.

ABD'deki gümrük vergileri tehditleri ve ticaret belirsizliği nedeniyle güvenli liman arayan yatırımcılar İsviçre para biriminin değer kazanmasına neden oldu. Bu durum, tüketici fiyatlarında dört yılın ardından ilk kez düşüş yaşanmasına yol açarken, ülkenin ihracatını da daha pahalı hale getirdi.

Straits Times'ın analizine göre yatırımcıların ABD politikalarının etkisiyle alarma geçmesi, geçtiğimiz çeyrekte öyle bir girişe yol açtı ki, frank dolara karşı 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve enflasyon oranı 2021'in başından bu yana ilk kez sıfırın altına düştü.





