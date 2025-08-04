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Paradan dört sıfır atmaya hazırlanıyorlar

İran Parlamentosu'nun Ekonomi Komisyonu, uzun süredir bekleyen para birimi reformunu yeniden gündeme aldı.

04 Ağustos 2025 | 15:52
Paradan dört sıfır atmaya hazırlanıyorlar

Komisyon, ülkenin mevcut para birimi riyalden dört sıfırın silinmesini ve riyalin yeniden resmi para birimi olarak kabul edilmesini içeren teklifi onayladı.

Parlamento internet sitesi ICANA'da yer alan bilgiye göre, Ekonomi Komisyonu Başkanı Şemseddin Hüseyni, toplantıda "Riyal'in ulusal para birimi olarak onaylandığını ve dört sıfırın kaldırılmasının kabul edildiğini" açıkladı.

Fortune'un haberine göre yeni sistemde 1 riyal, mevcut kur üzerinden 10.000 riyale denk olacak şekilde yeniden değer kazanacak. Riyal, ayrıca 100 "giran" birimine bölünecek.

Dört sıfırın silinmesi yönündeki öneri ilk olarak 2019 yılında gündeme getirilmişti, ancak daha sonra ertelenmişti. 

Şu anki yasa tasarısı parlamentoda oylanacak ve yasaları denetleme yetkisine sahip Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin onayına sunulacak. 

Oylamanın ne zaman yapılacağı ise henüz açıklanmadı.

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