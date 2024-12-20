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Perakende devinin çalışanları greve başladı

ABD'li perakende devi Amazon'un çalışanları, 4 eyaletteki 7 depoda şirkete karşı "en büyük" grevi başlattı.

20 Aralık 2024 | 10:00
Perakende devinin çalışanları greve başladı

Şirketin 10 tesisinde çalışan yaklaşık 10 bin işçiyi temsil eden International Brotherhood of Teamsters sendikasından yapılan açıklamada, ABD tarihinde Amazon'a karşı "en büyük" grevin başlatıldığı ifade edildi.

Amazon'un, Teamsters ile örgütlenen binlerce çalışanıyla pazarlık yapmayı defalarca reddettiği aktarılan açıklamada, işçilerin New York, Atlanta, San Francisco ile Skokie şehirlerinde 1'er ve Güney Kaliforniya'da 3 depoda greve başladığı, diğer tesislerdeki sendika üyelerinin de greve katılmaya hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teamsters Genel Başkanı Sean O'Brien, "Amazon'a masaya gelmesi ve üyelerimiz için doğru olanı yapması için net bir süre verdik. Onlar bunu görmezden geldiler. Şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Bu grev onların suçu." ifadelerini kullandı.

Teamsters, Amazon'a müzakerelere başlaması için 15 Aralık'a kadar süre vermiş ve depo çalışanları kısa bir süre önce grev kararı almıştı.

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