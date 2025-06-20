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Pizza teorisi İsrail saldırısını bildi mi?

İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıları başlattı. Bazı internet kullanıcıları, bu saldırının önceden tahmin edildiğini iddia ediyor. Nedeni Pentagon yakınlarındaki pizzacılarda gece geç saatlerde siparişlerde artışın gözlemlenmesi. Bu tür gözlemler, "Pizza Teorisi" yorumlanıyor. Teoriye göre Pentagon gibi askeri tesislere yakın pizzacılarda gece sipariş artışı, önemli askeri faaliyetlerin habercisi olabilir. 1991'deki Çöl Fırtınası Operasyonu öncesinde de benzer artışlar kaydedilmiş.

20 Haziran 2025 | 11:33
Pizza teorisi İsrail saldırısını bildi mi?

İsrail ile İran arasındaki gerilimlerin arttığı günlerde, sosyal medyada "Pentagon Pizza Teorisi" yeniden gündeme geldi. Bu teoriye göre, Pentagon çevresindeki pizzacılarda akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk, ABD'li yetkililerin gece geç saatlere kadar çalıştığının ve dolayısıyla önemli bir askeri operasyonun habercisi olabileceğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bu teori, ilk kez Soğuk Savaş döneminde Sovyet istihbaratının "Pizzint" (Pizza İstihbaratı) olarak adlandırdığı bir yöntemle dikkat çekmişti. 1990 yılında CIA'nın bir gece 21 pizza siparişi vermesi, ertesi gün Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle sonuçlanmıştı. Benzer bir artış, 1998'de Bill Clinton'ın azil duruşmalarının öncesinde de gözlemlenmişti. The Guardian'a göre 1989'da ABD'nin Panama'yı işgali ve 1991'de Çöl Fırtınası Operasyonu adı verilen Kuveyt kurtarma harekâtının hemen öncesinde Pentagon'a pizza teslimatları iki katına çıktı.

Son olarak, 13 Haziran 2025'te İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlatmadan önce, "Pentagon Pizza Report" adlı sosyal medya hesabı, Pentagon yakınlarındaki pizzacılarda akşam saatlerinde yoğunluk tespit etti. Bu durum, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından askeri hazırlıkların başladığının bir işareti olarak yorumlandı.

PENTAGON YALANLADI

Ancak Pentagon'dan bir sözcü bunu yalanlayarak Newsweek'e yaptığı açıklamada , "Pentagon'un içinde çok sayıda pizza seçeneği mevcut, ayrıca suşi, sandviç, donut, kahve vb. seçenekler de mevcut." dedi. Pentagon, Pizza Raporu'nda ortaya konulan zaman çizelgesinin "olaylarla örtüşmediğini" de söylüyor.

The Economist’ın veri gazeteciliği başkanı Alex Selby-Boothroyd ise LinkedIn’de şunları yazmış: "Pentagon Pizza Endeksi, 1980'lerden bu yana darbelere ve savaşlara kadar küresel büyük olayların şaşırtıcı bir şekilde güvenilir bir öngörücüsü oldu. Örneğin, 1 Ağustos 1990 gecesi, CIA, Kuveyt'e Irak’ın işgalinden hemen önce bir gecede 21 pizza siparişi verdi.

Gazeteci Wolf Blitzer, 1990 yılında CNN’de şunları söylemiş: "Gazeteciler için nihai kural—her zaman pizzaları izleyin."

ŞÜPHECİ YAKLAŞANLAR DA VAR

King's College London'dan uzman Zenobia Homan, bu tür gözlemlerin "doğrulama yanlılığı"na (confirmation bias) dayalı olabileceğine ve daha fazla veri olmadan güvenilir bir sonuç çıkarılamayacağına dikkat çekiyor. 

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Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
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Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
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