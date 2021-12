ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün video konferans yöntemiyle Ukrayna konusunu görüştü. Görüşme 2 saat 1 dakika sürdü. Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığması konusunun ana başlığı oluşturduğu görüşmede Biden’ın, Putin’i işgale kalkışmaması ve bunun ekonomik sonuçları konusunda uyarması bekleniyordu. Rusya devlet televizyonu ise yaklaşık Putin ve Joe Biden’ın sanal zirvesinin bu sabah başladığı ana ilişkin bir klip yayınladı.

Beyaz Saray, Biden ve Putin’in kritik görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı.

Biden’ın ABD ve Avrupalı ortaklarının, Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdiği aktarılan açıklamada, “Biden, Rusya’nın Ukrayna’da askeri gerilimi artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdi.” ifadesine yer verildi.

Görüşmede Biden’ın, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, ABD Başkanı’nın “gerginliğin azaltılması ve diplomasiye dönülmesi” çağrısı yaptığı bildirildi.

Açıklamada, her iki liderin de ekiplerine görüşmenin takibini yapma emri verdiği kaydedilerek, Putin ve Biden’ın stratejik istikrara dayalı ABD-Rusya diyaloğu, siber zorbalık ve İran gibi konularda birlikte çalışma konularını ele aldığı bilgisi de paylaşıldı.

