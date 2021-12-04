Biden, ABD istihbaratının Rusya’nın Ukrayna’ya 175 bin askerle askeri saldırı planladığını belirlediğini yönelik haberlerin ardından Ukrayna’ya saldırmayı ‘çok, çok zor’ hale getireceği konusunda Putin’i uyardı.

ABD istihbaratının, Rusya’nın 2022 gibi erken bir tarihte bir taarruz saldırısı başlatma planları konusunda uyarmasının ardından Joe Biden, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’ya karşı askeri müdahaleye karşı uyardı.

Businnes Insider’ın haberine göre Biden, “Uzun süredir Rusya’nın eylemlerinden haberdarız ve Putin ile uzun bir görüşmemiz olacak” dedi .

Biden yönetiminden bir yetkili ise ABD istihbaratının Rusya’nın Ukrayna’ya 175.000 asker göndermeyi planladığını belirlediğini ve bunların yaklaşık yarısının zaten Ukrayna sınırının yakınında konuşlandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Biden arasında bu hafta gerilimi azaltacak bir telefon görüşmesi gerçekleşmesi bekleniyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, “Bu kesinlikle kavgacı söylem ve Ukrayna sınırında gördüğümüz askeri yığınak hakkındaki ciddi endişelerimizi tartışmak için bir fırsat olacaktır.” dedi.

Biden ayrıca, Rusya’nın komşusunu işgal etmesini “çok ama çok zorlaştıracaklarını” da ekledi.

Biden, Rusya’nın Ukrayna konusundaki açıklamalarına atıfta bulunarak “Kimsenin kırmızı çizgisini kabul etmiyorum” dedi.

175 BİN ASKERLE İŞGAL PLANI

ABD istihbaratının Washington Post gazetesine sızdırdığı belgede, Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren Ukrayna’ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı öne sürüldü.

Rus birliklerinin konumlarını da içeren belgede, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimini 175 bin askerle yapacağı iddia edildi.

Belgede yeni top ve dolaylı atış ekipmanının yanı sıra 50 taktiksel birliğin Rusya tarafından Ukrayna sınırının yakınındaki birçok noktaya konuşlandırıldığı ileri sürüldü.

Ukrayna, Rusya’nın sınıra 94 bin asker yığdığını ileri sürerken, ABD istihbaratının belgesinde şu anda taktik taburların toplam asker sayısının 70 bin civarında olduğu, bu sayının yakın zaman içinde 175 bine çıkacağı ve Rusya’nın hedef şaşırtmak için sürekli bir şekilde askerleri sınır boylarına sevk edip geri çektiği öne sürüldü.

Belgede, Rusya’nın daha önce de sınıra yığınak yapmasının işgalin hazırlık tatbikatı olduğu ifade edilirken, Rus ordusunun işgali hızlandırmak için şu anki konumlarındaki eğitim ekipmanlarını bırakıp yola devam edebileceği iddia edildi.

Washington Post gazetesine konuşan bir yetkili ise Rusya’nın mevcut yığınağının bahar aylarında Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın iki katı kadar olduğunu öne sürdü. ​​​​​​