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Putin'den Esad'la ilgili ilk açıklama

Suriye'de 61 yıllık Baas Partisi rejimi çökmüş, Beşar Esad'ın ise Rusya'ya gittiği ortaya çıkmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halktan ve medyadan gelen sorular için kameralar karşısına geçti. Putin'e, Esad'la ilgili de soru soruldu.

19 Aralık 2024 | 14:18
Putin'den Esad'la ilgili ilk açıklama

Sputnik'in haberine göre Putin, ABD'li gazeteciden gelen bir soru üzerine, Rusya'ya sığınan Beşar Esad'la Moskova'ya geldiğinden beri görüşmediğini belirtti. Rus lider, "Moskova'ya gelişinden sonra Devlet Başkanı Esad'la görüşmedim. Ancak bunu yapmayı planlıyorum" dedi.

Putin, "Suriye'ye gelince, Rusya'nın asıl görevi orada bir terör yuvasının kurulmasını engellemekti. Bu hedefe ulaşıldı. Orada kara birliklerimiz yoktu, yalnızca askeri üslerimiz bulunuyor. Bugün Suriye'deki durum kolay değil, Moskova hızla barışın tesis edilmesini ümit ediyor. Rusya oradaki askeri üslerini korumayı düşünüyor. Ancak bunun olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu, yeni hükümetle çıkarların örtüşüp örtüşmeyeceğine bağlı. Ortadoğu'daki ülkelerin büyük bölümünün oradaki üslerin korunmasından yana" dedi.

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ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
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Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada gong Sümer Varlık Yönetim için çaldı
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Enerya Enerji (ENERY) geri alım kararını duyurdu
Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ) geri alım kararını duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (18 Aralık)
Dev şirketin hisseleri 16 yılın dibinde
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
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