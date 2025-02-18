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Rus korsanlardan İtalya devlet kurumlarına siber saldırı

İtalya'da bazı devlet kurumlarına ait internet sitelerinin, Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının siber saldırılarına hedef olduğu bildirildi.

18 Şubat 2025 | 15:01
Rus korsanlardan İtalya devlet kurumlarına siber saldırı

Ulusal basında çıkan haberlerde, Rusya yanlısı "NoName057" isimli bilgisayar korsanı grubun Telegram'dan üstlendiği siber saldırılardan, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ile Mali Polis'in internet siteleri ve İçişleri ile Maliye bakanlıklarına ait bazı alt sitelerin etkilendiği belirtildi.

NAZİ ALMANYASI BENZETMESİ

Rusya yanlısı bilgisayar korsanları dün de İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 5 Şubat'ta Fransa'daki Marsilya Üniversitesi'nde fahri doktora beratı aldığı törende yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukrayna'yı işgalinden ötürü Nazi Almanyası'na benzettiği gerekçesiyle bazı kritik kuruluşların internet sitelerini hedef almıştı.

Milano Malpensa Havalimanı, Milano Linate Havalimanı, Taranto ve Trieste limanları ile Intesa San Paolo bankasının bilgi işlem ve internet siteleri gibi çevrim içi sistemleri siber saldırıya maruz kalmıştı.

Mattarella'nın sözleri, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sert tepkisini çekmiş ve Roma - Moskova ilişkileri gerilmişti. AA

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