Rusya iki eurobond kuponunu ödeyemediği gerekçesiyle temerrüde düştü. Ukrayna saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Moskova yönetimi 1918’den sonra ilk kez bir borcunu ödeyememiş oldu. Rus Maliye Bakanı Siluanov ise hazinede yeterince para olduğunu söyleyerek temerrüt ilanını “komedi” olarak adlandırdı.

Rusya Federasyonu 100 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez borçlarını belirlenen zamanda ödeyemedi.

Moskova hükümetinin 27 Mayıs tarihli iki eurobond ödemesi bulunuyordu. Bu borçlar ödenmeyince 30 günlük ek süre tanındı. Ancak ödeme yöntemleri engellenen Rusya 100 milyon dolarlık parayı ödeyemedi.

Alacaklılar bu borçların temerrüde düştüğünü ilan etti. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ise yeterince fonlarını olduğunu söyleyerek yaşanan durumu “komedi” olarak nitelendirdi.

Siluanov daha önce alacaklı tahvil sahiplerine döviz ve ruble hesabı açmalarını söylemişti. Bu yöntemle Moskova, ABD yaptırımlarının etrafından dolaşmayı umuyordu.

Ukrayna’ya saldıran Rusya ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok yaptırıma maruz kaldı. ABD, Moskova hükümetine ABD’li tahvil sahiplerine ödeme yapabilmesi için istisnai bir izin vermişti. Mayıs ayından itibaren bu istisnai iznin uzatılmayacağı duyuruldu.

Rusya geçen ay temerrüde düşmenin eşiğine gelmişti.