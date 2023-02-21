Rusya, 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacağını duyurdu

Rus hükümetinin onayladığı karara göre, belirli otel ve konaklama tesislerinde rezervasyon yapan 19 ülkenin vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacak.

Söz konusu vatandaşlara 6 aya kadar vize verilmesine karar verilirken, vize kolaylığı sağlanacak ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de yer alıyor.

Sputnik'in haberinde ise kamuoyuyla paylaşılan listeye göre Türkiye, Bahreyn, Brunei, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Çin, Güney Kore, Kuveyt, Laos, Malezya, Meksika, Myanmar, Umman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland ve Filipinler'den oluşan 19 ülkenin vatandaşlarının Rusya'nın ortak otel, kayak pisti ve plaj listesinde yer alan işletmelerde rezervasyon yaptırdığına dair belge sunmak koşuluyla 6 aya kadar turist vizesi alabileceği belirtildi.