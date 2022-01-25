Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi artırmasından endişeli olduklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu gerilimin ABD tarafından artırıldığını belirten Peskov, “Gerilim, ABD tarafından hem bilgilerle hem de fiili olarak artırılıyor. Bu konuda hiçbir şey değişmiyor. ABD’nin bu yöndeki eylemlerini büyük endişeyle takip ediyoruz.” dedi.

ABD’nin, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü’nün aktif hale getirilmesi durumunda destek için 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiğine dikkati çeken Peskov, bunun Rusya ve ABD ile NATO arasında güvenlikle ilgili müzakereleri etkilemediğini söyledi.

Peskov, “Mevcut aşamadaki müzakereler sona erdi. Müzakerelere ne şeklide ve ne zaman devam edeceğimizi anlamak için yazılı cevapları bekliyoruz. Bunun bu hafta gerçekleşeceğini umuyoruz.” diye konuştu.

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, dün yaptıkları telefon görüşmesinde askeri üslerin konuşlandırılması ve askeri teknik iş birliğinin geliştirilmesi konularını görüştü mü?” sorusunu yanıtlayan Peskov, iki tarafın uluslararası konularla ilgili pozisyonlarını eşleştirdiğini söyledi.