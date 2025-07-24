Rusya'nın doğusundaki Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, acil servislerden gelen bilgiye göre Blagoveşçensk-Tında seferini yapan "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu belirtti.

Ne oldu?

Sibirya merkezli Angara isimli havayolu şirketine ait uçak, Çin sınırında yer alan Amur bölgesindeki Tynda kentine yaklaşırken radar ekranlarından kayboldu.

Yerel Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın radardan çıktığı ve temasın kaybedildiği doğrulandı.

Vali Orlov, ön verilere göre uçakta 5'i çocuk olmak üzere 43 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğunu bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada i49 kişiyi taşıyan An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldığı kaydedildi.