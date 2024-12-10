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Rusya'dan Esad sorusuna yanıt

Kremlim sözcüsü Peskov, Suriye'de 24 yıllık sonra devrilen ve Rusya'ya gittiği ortaya çıkan Beşar Esad'la ilgili soruları yanıtladı.

10 Aralık 2024 | 17:33
Rusya'dan Esad sorusuna yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beşar Esad'ın görevi bırakma kararını bizzat aldığını belirtti. Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre gazetecilerle bir araya gelen Peskov'a Esad'ın Moskova'ya ulaşmasında ve görevi bırakmasında Rusya'nın rolü olup olmadığı soruldu. Peskov, "Devlet başkanlığı görevlerini yerine getirme sürecinden çekilmek, Esad'ın kişisel kararıydı. Geri kalan hususlarla ilgili yorum yok" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü, Esad'ın görevi bırakması sonrası Rusya'nın Ortadoğu'daki askeri nüfuzunu kaybetme riski görüp görmediğine dair bir soru karşısındaysa "Şu anda, yaşanan olayların derinlemesine analizini yapma vakti. Şu anda, bu belirsizlik döneminin ardından ortaya çıkacak son tabloyu öngörmek zor" dedi.

Rusya'nın Ortadoğu'daki ülkelerle diyaloğunu sürdürdüğünü kaydeden Peskov, "Birçok ülkeyle çıkarlarımızın örtüştüğü noktalar, bir dizi bölge ülkelesiyle çıkarlarımızın uyuştuğu noktalar var. Son derece geniş çaplı bir işbirliği yürütüyoruz, hem ticari hem de diğerleri. Tüm bu süreçleri devam ettirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

 

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Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
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