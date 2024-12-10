Rusya'dan Esad sorusuna yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beşar Esad'ın görevi bırakma kararını bizzat aldığını belirtti. Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre gazetecilerle bir araya gelen Peskov'a Esad'ın Moskova'ya ulaşmasında ve görevi bırakmasında Rusya'nın rolü olup olmadığı soruldu. Peskov, "Devlet başkanlığı görevlerini yerine getirme sürecinden çekilmek, Esad'ın kişisel kararıydı. Geri kalan hususlarla ilgili yorum yok" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü, Esad'ın görevi bırakması sonrası Rusya'nın Ortadoğu'daki askeri nüfuzunu kaybetme riski görüp görmediğine dair bir soru karşısındaysa "Şu anda, yaşanan olayların derinlemesine analizini yapma vakti. Şu anda, bu belirsizlik döneminin ardından ortaya çıkacak son tabloyu öngörmek zor" dedi.

Rusya'nın Ortadoğu'daki ülkelerle diyaloğunu sürdürdüğünü kaydeden Peskov, "Birçok ülkeyle çıkarlarımızın örtüştüğü noktalar, bir dizi bölge ülkelesiyle çıkarlarımızın uyuştuğu noktalar var. Son derece geniş çaplı bir işbirliği yürütüyoruz, hem ticari hem de diğerleri. Tüm bu süreçleri devam ettirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.