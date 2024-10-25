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Rusya faizi rekor seviyeye yükseltti

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 21’e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltti.

25 Ekim 2024 | 14:29
Rusya faizi rekor seviyeye yükseltti

 

Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisine yönelik "mevcut enflasyon beklentisinin yükselmeye devam ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Yurt içi talebin büyümesi, mal ve hizmet arzını genişletme olanaklarını önemli ölçüde geride bırakıyor." ifadesine yer verildi.

Yıllık enflasyon oranının eylül ayında yüzde 9,8 ile tahminin üstünde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, gelecek toplantılarda yeniden faiz artırım ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

Gelecek yıl enflasyon oranında yüzde 4 hedefine ulaşılması için sıkı mali politikanın devam edeceği aktarılan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini 200 baz artırarak yüzde 21 seviyesine yükseltme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Banka açıklamasında, ek bütçe harcamaları ve federal bütçe açığının enflasyonu artırıcı etki yarattığı kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşı başlamasından hemen sonra politika faizini tüm zamanların en yüksek seviyesi yüzde 20'ye çıkartmıştı.

Söz konusu 200 baz puanlık artış, 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulan politika faiz oranının ardından bu yıl art arda yapılan üçüncü artış oldu.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 13 Eylül’de 100 baz puan artışla yüzde 19'a yükseltmişti.

Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunurken, Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

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Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
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Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
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İLERİ
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