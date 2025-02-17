ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Rusya, Visa ve Mastercard'ın yakında ülkeye döneceğini umuyor

Rusya, Visa ve Mastercard'ın yakında ülkeye döneceğini umuyor

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya'nın kendi ödeme sistemine alıştığını belirterek, Visa ve Mastercard'ın Avrupa ve ABD'ye yapılan ödemelerde kullanılması gerektiğini söyledi.

17 Şubat 2025 | 14:33
Rusya, Visa ve Mastercard'ın yakında ülkeye döneceğini umuyor

Aksakov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Visa ve Mastercard'ın, Rusya'dan çekilerek büyük bir pazarı kaybettiğini söyledi.

Rusya'nın geliştirdiği Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi'nin (NSPK) verimli bir şekilde çalıştığına işaret eden Aksakov, "Yeni sistemi kullanmaya alıştık ve bu nedenle Visa ve Mastercard'ın dönüşü kolay olmayacak." diye konuştu.

Anatoliy Aksakov, Visa ve Mastercard'ın Rusya'ya dönüş ihtimaline ilişkin konuşarak, "Visa ve Mastercard'ın Avrupa ve ABD'ye yapılan ödemelerde kullanılması gerekiyor. Yakın zamanda Rusya pazarına döneceklerini düşünüyorum." dedi.

Visa ve Mastercard, Ukrayna savaşının ardından Rusya'daki hizmetlerini durdurmuştu. Rus bankalarının ülke içerisinde temin ettiği Visa ve Mastercard'lar ise çalışmaya devam ediyor.

Rusya'da ayrıca NSPK üzerinden çalışan Mir kartları yaygınlaşmıştı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
'Halka arz gelirinin yüzde 40'ı savunma sanayisine aktarılacak'
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
GERİ
İLERİ
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
'Halka arz gelirinin yüzde 40'ı savunma sanayisine aktarılacak'
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL