Rusya, Visa ve Mastercard'ın yakında ülkeye döneceğini umuyor

Aksakov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Visa ve Mastercard'ın, Rusya'dan çekilerek büyük bir pazarı kaybettiğini söyledi.

Rusya'nın geliştirdiği Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi'nin (NSPK) verimli bir şekilde çalıştığına işaret eden Aksakov, "Yeni sistemi kullanmaya alıştık ve bu nedenle Visa ve Mastercard'ın dönüşü kolay olmayacak." diye konuştu.

Anatoliy Aksakov, Visa ve Mastercard'ın Rusya'ya dönüş ihtimaline ilişkin konuşarak, "Visa ve Mastercard'ın Avrupa ve ABD'ye yapılan ödemelerde kullanılması gerekiyor. Yakın zamanda Rusya pazarına döneceklerini düşünüyorum." dedi.

Visa ve Mastercard, Ukrayna savaşının ardından Rusya'daki hizmetlerini durdurmuştu. Rus bankalarının ülke içerisinde temin ettiği Visa ve Mastercard'lar ise çalışmaya devam ediyor.

Rusya'da ayrıca NSPK üzerinden çalışan Mir kartları yaygınlaşmıştı. AA