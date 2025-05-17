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  • S&P ve Fitch’ten sonra Moody's de ABD'nin kredi notunu düşürdü

S&P ve Fitch’ten sonra Moody's de ABD'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi. Moody's, ABD'nin kredi notunu Aaa seviyesinde tutan son büyük kredi kuruluşuydu.

17 Mayıs 2025 | 09:22
S&P ve Fitch’ten sonra Moody's de ABD'nin kredi notunu düşürdü

Moody's'ten yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun revize edildiği bildirildi.

Ülkenin uzun vadeli kredi notunun "Aaa"dan "Aa1"e düşürüldüğü belirtilen açıklamada, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, not indiriminin, 10 yıldan uzun süredir kamu borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde yüksek seviyelere çıkmasını yansıttığı aktarıldı.

ABD yönetimleri ve Kongre'nin, büyük yıllık mali açıklar ve artan faiz maliyetleri eğilimini tersine çevirecek önlemler üzerinde anlaşmaya varamadığına işaret edilen açıklamada, "Görüşülmekte olan mevcut mali tekliflerin zorunlu harcamalarda ve açıklarda uzun vadeli önemli azalmalar sağlayacağına inanmıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, gelecek on yıl boyunca, hükümet gelirlerinin genel olarak sabit kalmasının ve daha büyük açıkların beklendiği ifade edildi.

Buna karşılık, kalıcı, büyük mali açıkların hükümetin borç ve faiz yükünü artıracağına değinilen açıklamada, ABD'nin mali performansının kendi geçmişine ve diğer yüksek notlu ülkelere kıyasla kötüleşmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD ekonomisinin büyüklüğü, esnekliği ve dinamizmi ile dolarının küresel rezerv para birimi olarak rolü gibi istisnai kredi güçlerini koruduğu vurgulanarak, "Ülkenin bağımsız bir ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yönetilen etkili para politikası geçmişini sürdürmesini umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

BORÇ VE AÇIĞIN YÜKSELECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

10 yılı aşkın bir süredir ABD'nin federal borcunun sürekli mali açıklar nedeniyle keskin bir şekilde yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, federal harcamalar artarken vergi indirimlerinin hükümet gelirlerini azalttığına vurgu yapıldı.

Vergilendirme ve harcamalarda ayarlamalar yapılmadığı takdirde, bütçe esnekliğinin sınırlı kalmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ülkede 2024 yılında toplam harcamaların yaklaşık yüzde 73'ünü oluşturan zorunlu harcamaların faiz giderleri de dahil olmak üzere 2035 yılına kadar yaklaşık yüzde 78'e yükselmesinin öngörüldüğü, 2017 vergi indirimlerinin uzatılması halinde gelecek 10 yılda açığın yaklaşık 4 trilyon dolar artacağı belirtildi.

Açıklamada, 2024'te Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 6,4'ü olan federal açığın 2035'te yüzde 9'a çıkmasının beklendiği kaydedildi. Aynı dönemde federal borç yükünün de GSYH'nin yüzde 98'inden yüzde 134'üne yükseleceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "ABD ekonomisi yüksek gümrük tarifelerine uyum sağladıkça GSYH büyümesinin kısa vadede yavaşlaması muhtemel olsa da ülkenin uzun vadeli büyümesinin önemli ölçüde etkilenmesini beklemiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Moody's, ABD'nin kredi notunu Aaa seviyesinde tutan son büyük kredi kuruluşuydu. Standard & Poor's, 2011'de, Fitch ise 2023'te ABD'nin kredi notunu AA+'ya indirmişti.

 

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