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Saatler kala onaylandı: ABD’de hükümet krizi aşıldı

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını, mevcut geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala onayladı. Peki federal hükümetin kapanması ne demek?

15 Mart 2025 | 09:49
Saatler kala onaylandı: ABD’de hükümet krizi aşıldı

ABD'de federal hükümete 30 Eylül'e kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı için Senatoda oylama yapıldı.

Söz konusu tasarı, senatodaki oylamada 46'ya karşı 54 oyla kabul edildi.

ABD'de yerel saatle cuma gece yarısına kadar hükümete finansman sağlayan mevcut geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala Senatodan geçen tasarı, yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTACAK

Tasarının yasalaşmasıyla savunma harcamalarının yaklaşık 6 milyar dolar arttırılması, savunma dışı harcamalarda ise yaklaşık 13 milyar dolarlık kesintiye gidilmesi öngörülüyor.

Bütçe tasarısı, salı günü, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisinde 213'e karşı 217 oyla onaylanarak Senatoya gönderilmişti.

ABD Senatosundaki Demokratlar, daha kapsamlı bütçe müzakereleri için zaman kazanmak amacıyla 1 aylık geçici bir bütçe tasarısı geçirmek istemiş ancak bu talep Cumhuriyetçilerden destek görmemişti.

Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, tasarıyı beğenmediğini ancak hükümetin kapanmasının sonuçlarının çok daha kötü olacağını belirterek, bütçe tasarısının Senatodan geçmesini engellemeyeceğini açıklamıştı.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

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