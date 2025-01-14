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Samsung ve Apple'a Çin darbesi

Küresel akıllı telefon satışları geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarken, Samsung ile Apple'ın satışlarında ise düşüş kaydedildi. Çinli satıcıların büyümesi, iki şirketin pazar paylarını küçülttü.

14 Ocak 2025 | 10:42
Samsung ve Apple'a Çin darbesi

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, küresel akıllı telefon satışları 2024'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artışla 331,7 milyon adede ulaştı.

Raporda, satışların art arda altıncı çeyrekte büyüdüğü, küresel akıllı telefon satışlarının 2024 genelinde ise yıllık bazda yüzde 6,4 artışla 1,24 milyar adede ulaştığı bildirildi.

Pazarda bu yıl daha yavaş bir hızda da olsa büyümenin sürmesinin beklendiği belirtilen raporda, pazarın ilk beş oyuncusunun satış rakamlarına da yer verildi.

Raporda, Apple ve Samsung'un dördüncü çeyrekte ve yıl genelinde ilk iki sıradaki yerlerini koruduğu ancak satışlarında yıllık bazda düşüş yaşadığına dikkati çekilerek, Çinli satıcıların kaydettiği büyüme dolayısıyla iki şirketin pazar paylarının küçüldüğü anlatıldı.

IDC verilerine göre, geçen yılın son çeyreğinde Apple, yüzde 23,2'lik pazar payıyla ilk sırada yer aldı.

Samsung, yüzde 15,6 pazar payıyla ikinci sıranın sahibi olurken, Xiaomi yüzde 12,9 ile üçüncü sıraya yerleşti. Transsion ile Vivo da yüzde 8,2'şerlik pazar paylarıyla dördüncü sırayı paylaştı.

Geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Apple'ın akıllı telefon satış hacmi yüzde 4,1 ve Samsung'un yüzde 2,7 azaldı. AA

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