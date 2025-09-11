Sanat piyasasındaki durgunluk etkiledi, ünlü şirketin zararı arttı

Sotheby's müzayede evindeki zararlar geçen yıl iki kattan fazla artış gösterdi. Milyarder Patrick Drahi'ye ait olan şirket, sanat piyasasındaki durgunluktan ve yüksek kıdem tazminatı maliyetlerinden etkilendi.



Şirketin ana kuruluşu olan Bidfair Luxembourg'un yaptığı açıklamalara göre, 2024 yılında zarar önemli ölçüde artarak 248 milyon dolara (184 milyon sterlin) ulaştı. Bir önceki yıl bu rakam 106 milyon dolardı.



The Guardian'da yer alan habere göre; Sotheby's, talep düşüşünün etkisiyle 2024'te komisyon ve ücret gelirlerinin %18 azalarak 813 milyon dolara gerilediğini belirtti. Bu düşüş, son yıllarda artan jeopolitik ve ticari gerginlikler nedeniyle zengin koleksiyonerlerin harcamalarındaki azalmayı takip ediyor.



Ayrıca, Sotheby's sadece birkaç çalışanın ayrılışı gibi görünen durumlar için yüklü miktarda ödeme yaparak darbe aldı. Financial Times'ın ilk kez bildirdiği verilere göre, şirket çalışan sayısı sadece 24 kişi azalarak 2.218'e düşmesine rağmen, kıdem tazminatı maliyetleri 2023'teki 11.4 milyon dolardan geçen yıl 29.2 milyon dolara fırladı.







