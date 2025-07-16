Bayrou’nun gündeme getirdiği öneri, Paskalya Pazartesisi ve 8 Mayıs tatillerinin iptal edilmesini içeriyor. 8 Mayıs, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini anma günü olarak kutlanıyor.

Yıllık borcu saniyede 5.000 euro artıyor

Fransa'nın tasarruf planı, savunma harcamalarının artırılmasını, kamu çalışanı sayısının azaltılmasını, yüksek gelir grubuna yönelik vergi muafiyetlerinin kaldırılmasını ve kamu harcamalarının dondurulmasını da içeriyor.

BBC'nin haberine göre Bayrou, Fransa’nın yıllık borcunun saniyede 5.000 euro arttığını belirterek, bütçeden toplam 43,8 milyar euro kesinti yapılması gerektiğini vurguladı.

Bayrou, önerdiği tatil iptallerinin sembolik değil, maliyet odaklı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Paskalya Pazartesisi’nin "dini bir anlam taşımadığını" ifade eden Bayrou, ülke ekonomisinin üretkenliğini artırmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Ancak öneri, siyasi partilerden sert tepkiler aldı.

Bayrou’nun bütçesi, sonbaharda Fransa Ulusal Meclisi’nde oylanacak.