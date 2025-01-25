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SEC, kriptoda tartışılan kuralı iptal etti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bankaların kripto varlıkları bilançolarında yükümlülük olarak göstermesini gerektiren muhasebe kuralını kaldırdı.

25 Ocak 2025 | 09:38
SEC, kriptoda tartışılan kuralı iptal etti

SEC, Mart 2022'de uygulamaya konulan ve kısa adıyla "SAB 121" olarak bilinen yönergenin yerine yenisini yayımladı.

Böylelikle, yeni yayımlanan "SAB 122" ile bankaların kripto varlıkları bilançolarında yükümlülük olarak göstermesi dahil dijital varlıkları katı sermaye gerekliliklerine tabi tutan uygulamaya son verilmiş oldu.

Kripto varlıklar için kapsamlı ve açık bir düzenleyici çerçeve geliştirilmesi amacıyla kurulan "Kripto Görev Gücü"ne liderlik eden Hester Peirce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elveda SAB 121. Eğlenceli değildi." ifadesini kullandı.

"SAB 121", finansal kurumlar için kripto saklama hizmetleri sunmanın finansal ve düzenleyici riskleriyle operasyonel maliyetlerini artırmıştı.

Geçen yıl ilgili düzenlemenin iptali için Kongre'den yasa geçmiş ancak eski Başkan Joe Biden, yasayı veto etmişti.

Pazartesi günü görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump ise seçim kampanyası sırasında, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma sözü vermişti.

Salı günü SEC Başkan Vekili Mark Uyeda, "Kripto Görev Gücü"nün kurulduğunu duyurmuş, ABD Başkanı Trump da perşembe günü kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. AA

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