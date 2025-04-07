Seçimde Trump'ı desteklemişti: Ünlü milyarderden dikkat çeken yorum

Pershing Square Capital Management CEO’su, "İş dünyası bir güven oyunudur. Başkan, dünya çapındaki iş liderlerinin güvenini kaybediyor” dedi. Seçimler sırasında Trump’ı destekleyen Ackman, sosyal medya platformu X’ten paylaştığı mesajda “Hem dostlarımıza hem de düşmanlarımıza büyük ve orantısız gümrük vergileri uygulayarak ve böylece tüm dünyaya karşı küresel bir ekonomik savaş başlatarak, ülkemizin bir ticaret ortağı olarak güvenini yok etme sürecindeyiz” ifadelerini kullandı. Ackman'in yorumları şöyle:

Ülke, kendisini dezavantajlı duruma düşüren küresel tarife sistemini düzeltme konusunda Başkan’ın arkasında yüzde 100 duruyor. Ancak, iş dünyası bir güven oyunudur ve güven, güvenilirliğe dayanır. Başkan @realDonaldTrump, tarife konusunu dünyanın en önemli jeopolitik meselesi haline getirdi ve herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Şu ana kadar her şey iyi. Ve evet, diğer ülkeler kendi iç endüstrilerini koruyarak ve bizim ülkemizdeki milyonlarca iş ve ekonomik büyüme pahasına ABD’den faydalandılar.

GÜVENİ YOK ETME SÜRECİNDEYİZ

Fakat, dostlarımıza ve düşmanlarımıza aynı şekilde büyük ve orantısız tarifeler uygulayarak ve böylece tüm dünyaya karşı küresel bir ekonomik savaş başlatarak, ülkemize ticaret ortağı olarak, iş yapılacak bir yer olarak ve sermaye yatırımı yapılacak bir pazar olarak duyulan güveni yok etme sürecindeyiz.

Başkanın, 90 günlük bir mola vererek adaletsiz ve asimetrik tarife anlaşmalarını müzakere etme ve çözme, ülkemize trilyonlarca dolarlık yeni yatırım çekme fırsatı var. Öte yandan, 9 Nisan’da dünyanın her bir ülkesine karşı ekonomik nükleer savaş başlatırsak, iş yatırımları durma noktasına gelir, tüketiciler cüzdanlarını kapatır ve itibarımızı dünyayla olan ilişkilerimizde ciddi şekilde zedeleriz. Bu itibarın yeniden inşa edilmesi yıllar hatta on yıllar sürebilir.

Hangi CEO ve hangi yönetim kurulu, ekonomik bir nükleer savaşın ortasında ülkemize büyük, uzun vadeli ekonomik taahhütlerde bulunmakta kendini rahat hisseder? Ben böyle birini tanımıyorum.

ZARAR GÖREN SADECE BÜYÜK ŞİRKETLER OLMAZ

Piyasalar çöktüğünde, yeni yatırımlar durur, tüketiciler para harcamayı keser ve işletmelerin yapabileceği tek şey yatırımları kısmak ve işçileri işten çıkarmaktır. Ve sadece büyük şirketler zarar görmeyecek. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimciler çok daha fazla acı çekecek. Neredeyse hiçbir işletme, maliyette bir gecede meydana gelen büyük artışı müşterilerine yansıtamaz. Bu, hiçbir borcu olmayanlar için bile geçerli. Ne yazık ki sistemde büyük miktarda borç (kaldıraç) var.

BAŞKAN İŞ LİDERLERİNİN GÜVENİNİ KAYBEDİYOR

İş dünyası bir güven oyunudur. Başkan, dünya genelindeki iş liderlerinin güvenini kaybediyor. Ülkemiz için ve Başkan’a destek veren milyonlarca vatandaşımız için — özellikle zaten büyük ekonomik baskı altındaki düşük gelirli tüketiciler için — sonuçlar son derece olumsuz olacak. Biz buna oy vermedik. Başkanın, adaletsiz bir tarife sistemini düzeltmek için pazartesi günü mola verme ve harekete geçme fırsatı var. Aksi takdirde, kendi kendimize neden olduğumuz bir ekonomik nükleer kışa doğru ilerliyoruz ve sığınacak yer aramaya başlamalıyız. Umarım sağduyu galip gelir. Fotoğraf: Getty

