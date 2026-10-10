Hyundai'nin İzmit'te ürettiği ilk elektrikli modeli IONIQ 3 satışa çıktı: İşte özellikleri ve güncel fiyatı

Türkiye pazarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Berkel, şöyle devam etti:

"Bugün bakıldığı zaman otomobil yatırım aracı olmaktan da çıktı. Çünkü en son fon kriziyle birlikte de 500 bin kişinin, özellikle bunun yarısının büyük birikimini buraya yatırdığı ve özellikle son dönemde o kişilerin nakit elde etmek için araçları sattığını ve ikinci eldeki fiyatların aşağıya geldiğini görüyoruz. Bu sıfırı da etkiliyor. Bütün bunları böyle topladığımız zaman da aslında son çeyrekte benzer trendin devam edeceğini öngörüyoruz. 2026'nın 1 milyon 150 bin adet civarında kapanacağını öngörüyoruz."

Berkel, daralan pazara rağmen pazar paylarını artırdıklarına işaret ederek, pazar payını 0,7 puan artışla yüzde 5,9'a çıkardıklarını ve binek araç tarafında ilk 4'te yer aldıklarını belirtti.

IONIQ modelinin tasarım, batarya ve teknolojik özelliklerine dikkati çeken Berkel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzun menzilli bataryamız İzmit fabrikamızın içinde bulunan, kendimiz tarafından kurulan batarya fabrikasında üretim yapılıyor. Bu da bizim açımızdan çok önemli. Hem aracın büyük bir kısmını da burada üretmiş oluyoruz. Üç aylık dönemde 3 bin 500 tane IONIQ 3 satmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda daha da arttırarak IONIQ'te, yani elektrikli araç satışlarında ilk 2'ye yerleşmeyi hedefliyoruz."