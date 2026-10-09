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Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı: 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme detayı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, TBMM'nin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiyeye ilişkin kanun teklifi kapsamında 1 milyon TL'ye kadar yapılması planlanan ara ödemelerin teknik hazırlıklarının gözden geçirildiği aktarıldı. Ayrıca toplantıda, fahiş kazançların açılan hesaplara iadesi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik konuların da değerlendirildiği bildirildi.

Ekonomist
Ekonomist
Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı: 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme detayı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

Toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılmış, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Bu kapsamda, olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde, 1 milyon TL’ye kadar yapılacak ara ödemeler ile ilgili teknik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Ayrıca, fahiş kazançların iadesi için, açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar ele alınmıştır.

Fon Koordinasyon Kurulu, belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde ve hızlı bir şekilde aksiyon alması yönünde çalışmalarını sürdürecektir. Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yapmaktadır. Her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, kendi alanında çalışmalarını yaparak aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir."

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