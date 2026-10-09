80 bin çiçekten yalnızca yarım kilo elde ediliyor: Kilogramı 800 bin TL'den satışa sunulacak!

Safran, sınırlı miktarda üretilebilmesi ve yüksek satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram safran elde edilirken, bu ürün kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıya sarı renk verebiliyor.

Üretimi için binlerce çiçeğe ihtiyaç duyulan safranın kilogramı ise 800 bin liradan satışa sunulacak.