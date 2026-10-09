80 bin çiçekten yalnızca yarım kilo elde ediliyor: Kilogramı 800 bin TL'den satışa sunulacak!

Safran, sınırlı miktarda üretilebilmesi ve yüksek satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram safran elde edilirken, bu ürün kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıya sarı renk verebiliyor.
Üretimi için binlerce çiçeğe ihtiyaç duyulan safranın kilogramı ise 800 bin liradan satışa sunulacak.
1 "Mucize bitki" çiçek açtı
Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safran çiçek açtı.
2 51 çiftçi tarafından yetiştiriliyor
Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 51 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda yetiştiriliyor.
3 Bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi bekleniyor
Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.
4 Kilogramı 800 bin TL!
Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.
5 Çiçek açmaya başladı
Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, safranın dün itibarıyla çiçek açmaya başladığını söyledi.
6 4 günlük uluslararası bir festival yapılacak
10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali'nin 1-4 Kasım'da düzenleneceğini belirten Yılmaz, "4 günlük uluslararası bir festival yapılacak. Bütün misafirlerimizi tarlalarımıza bekliyoruz." dedi.
7 "Çiftliğimiz, haftanın 7 günü ziyaretçilerimize açık"
Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz da tüm üreticilerin bereketli hasat sezonu geçirmesini temenni etti.
İlk çiçeklerin dün açtığını dile getiren Yılmaz, "Çok heyecanlıyız. İlk günde birdenbire 15 çiçeğimiz açtı. Artık günden güne daha da artacak. Hasat 40-45 gün sürecek. Çiftliğimiz, haftanın 7 günü ziyaretçilerimize açık. Bu eşsiz bitkiyi doğal ortamında görebilirsiniz." diye konuştu.
8 20 dekara yakın alanda yetiştiriliyor
Yılmaz, 20 dekara yakın alanda safran yetiştirdiklerini anlatarak, "Bazı parsellerimiz üçüncü yılında. Bu parsellerimizde en yüksek verimi bekliyoruz. Ekim ayının son günlerine doğru tarlamızda çiçek yoğunluğu çok daha fazla olacak. Hepinizi o tarihlerde bekliyoruz. 45 gün boyunca buradayız. Her gün çiçek toplamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.