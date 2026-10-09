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80 bin çiçekten yalnızca yarım kilo elde ediliyor: Kilogramı 800 bin TL'den satışa sunulacak!

Üretimi büyük emek gerektiren safran, dikkat çeken özellikleri ve satış fiyatıyla öne çıkıyor. Yalnızca 80 bin çiçekten yarım kilogram elde edilebilen ve kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıya sarı renk verebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satışa sunulacak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
80 bin çiçekten yalnızca yarım kilo elde ediliyor: Kilogramı 800 bin TL'den satışa sunulacak!

Safran, sınırlı miktarda üretilebilmesi ve yüksek satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram safran elde edilirken, bu ürün kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıya sarı renk verebiliyor. 

Üretimi için binlerce çiçeğe ihtiyaç duyulan safranın kilogramı ise 800 bin liradan satışa sunulacak.

1 "Mucize bitki" çiçek açtı

"Mucize bitki" çiçek açtı

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safran çiçek açtı.

2 51 çiftçi tarafından yetiştiriliyor

51 çiftçi tarafından yetiştiriliyor

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 51 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda yetiştiriliyor.

3 Bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi bekleniyor

Bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi bekleniyor

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.

4 Kilogramı 800 bin TL!

Kilogramı 800 bin TL!

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.

5 Çiçek açmaya başladı

Çiçek açmaya başladı

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, safranın dün itibarıyla çiçek açmaya başladığını söyledi.

6 4 günlük uluslararası bir festival yapılacak

4 günlük uluslararası bir festival yapılacak

10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali'nin 1-4 Kasım'da düzenleneceğini belirten Yılmaz, "4 günlük uluslararası bir festival yapılacak. Bütün misafirlerimizi tarlalarımıza bekliyoruz." dedi.

7 "Çiftliğimiz, haftanın 7 günü ziyaretçilerimize açık"

"Çiftliğimiz, haftanın 7 günü ziyaretçilerimize açık"

Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz da tüm üreticilerin bereketli hasat sezonu geçirmesini temenni etti.

İlk çiçeklerin dün açtığını dile getiren Yılmaz, "Çok heyecanlıyız. İlk günde birdenbire 15 çiçeğimiz açtı. Artık günden güne daha da artacak. Hasat 40-45 gün sürecek. Çiftliğimiz, haftanın 7 günü ziyaretçilerimize açık. Bu eşsiz bitkiyi doğal ortamında görebilirsiniz." diye konuştu.

8 20 dekara yakın alanda yetiştiriliyor

20 dekara yakın alanda yetiştiriliyor

Yılmaz, 20 dekara yakın alanda safran yetiştirdiklerini anlatarak, "Bazı parsellerimiz üçüncü yılında. Bu parsellerimizde en yüksek verimi bekliyoruz. Ekim ayının son günlerine doğru tarlamızda çiçek yoğunluğu çok daha fazla olacak. Hepinizi o tarihlerde bekliyoruz. 45 gün boyunca buradayız. Her gün çiçek toplamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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