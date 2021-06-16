Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile 2019’da boşandığında dünyanın en pahalı boşanmasına imza atan MacKenzie Scott, toplumda küçük bir azınlıkta muazzam servet artışının yoğunlaşmasından rahatsız olduğunu belirterek servetini dağıtıyor. Scott, son olarak 2,7 milyar dolar bağışladığını açıkladı.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile MacKenzie Scott 2019 yılında boşandıklarında, en pahalı boşanma listesinin başında yer almışlardı. Öyle ki, MacKenzie Scott, bu boşanmadan 38 milyar dolar almıştı.

NTV’d yer alan habere göre 51 yaşındaki Scott, şimdi servetini rahatlıkla hayır işlerine harcıyor. Hayır kurumlarına ve ırksal eşitlik davalarına milyarlarca dolarlık bağışlarıyla tanınan Scott, dün, 286 kuruluşa 2,7 milyar dolar bağışladığını duyurdu.

Scott, bir sosyal medya gönderisinde, kendisinin ve şimdiki eşi Dan Jewett’in bağışlarının, alıcıların çalışmalarına devam etmelerini sağlamak ve onlara bir “güven ve teşvik işareti” vermek anlamına geldiğini yazdı.

“SERVETİN AZINLIKTA TOPLANMASINDAN RAHATSIZIM”

Scott, duyurusunda, toplumun küçük bir kısmında muazzam servet artışının yoğunlaşmasından rahatsız olduğunu açıkça belirtti. Ünlü milyarder, “değişime ihtiyacı olan sistemlerin sağladığı serveti dağıtmak için” bir grup araştırmacı ve danışmanla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Scott ayrıca, “Orantısız servetin az sayıda elde toplanmamasının daha iyi olacağına ve çözümlerin en iyi şekilde tasarlanıp uygulanacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Scott, 2020 yılında benzer iki sürpriz duyuru yapmış ve Covid-19’la mücadeleye, cinsiyet eşitliğine, tarihsel olarak siyahların kolejlerine ve üniversitelerine, başka okullarla birlikte toplam 6 milyar dolar bağışlamıştı. Son olarak aralık ayında 384 organizasyona toplam 4,2 milyar dolar bağış yaptığı biliniyor.

Scott’ın Forbes tarafından yaklaşık 60 milyar dolar olarak tahmin edilen serveti, 2019’da Bezos’tan boşandığından ve Amazon’dan yüzde 4 hisse aldığından beri arttı.

SERVETİNİ DAĞITMA SÖZÜ VERDİ

Boşanmadan kısa bir süre sonra, şu anda boşanma aşamasında olan Bill ve Melinda Gates ile Warren Buffett tarafından dünyanın en zenginlerinin servetlerinin çoğunluğunu yaşamları boyunca veya vasiyetlerinde vermeleri için geliştirilen bir taahhüt olan ‘Verme Sözü’ anlaşmasını imzaladı.