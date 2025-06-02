Servetinin büyük bölümünü nereye bağışlayacağını açıkladı

BBC'nin haberine göre 69 yaşındaki Gates, "Sağlık ve eğitim yoluyla insan potansiyelini açığa çıkararak, Afrika'daki her ülkenin refaha giden bir yolda olması gerektiğini" belirtti. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da konuşan Gates, ayrıca Afrika'nın genç yenilikçilerini kıtadaki sağlık hizmetlerini iyileştirmek için Yapay Zeka (AI) geliştirme üzerine düşünmeye çağırdı.

Gates, geçen ay 2045 yılına kadar servetinin %99'unu bağışlayacağını açıklamıştı. Ünlü milyarder bu tarihe kadar vakfının faaliyetlerini sonlandırmayı planlıyor. Gates, "Aile Birliği genel merkezinde yaptığım konuşmada, 'Son 20 yıl içinde servetimi bağışlama taahhüdünde bulundum. Bu fonların çoğu Afrika'daki zorlukların çözülmesine yardım etmek için harcanacak' dedim" ifadelerini kullandı.

Habere göre Gates Vakfı, üç önceliği olduğunu belirtti: Annelerin ve bebeklerin önlenebilir ölümlerini sona erdirmek, sonraki neslin ölümcül bulaşıcı hastalıklardan muaf büyümesini sağlamak ve milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarmak.

Gates, geçen ay bir blog gönderisinde vakıf aracılığıyla bağışlarını hızlandıracağını açıklamış ve "Ben öldüğümde insanlar benim hakkımda birçok şey söyleyecek, ama 'zengin öldü' demelerini istemiyorum" diye yazmıştı.

Gates, servetini bağışlama konusunda ünlü yatırımcı Warren Buffett ve diğer hayırseverlerden ilham aldığını söyledi. BBC'nin haberine göre ise

vakfını eleştirenler Gates'in hayırsever statüsünü vergi kaçınmak için kullandığını ve küresel sağlık sistemi üzerinde aşırı etkisi olduğunu iddia ediyor.