ARA
DOLAR
39,19
-0,04%
DOLAR
EURO
44,88
0,88%
EURO
GRAM ALTIN
4261,86
2,79%
GRAM ALTIN
BIST 100
9008,87
-0,12%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Servetinin büyük bölümünü nereye bağışlayacağını açıkladı

Servetinin büyük bölümünü nereye bağışlayacağını açıkladı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 200 milyar dolarlık servetinin çoğunu önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika'daki sağlık ve eğitim hizmetlerini geliştirmek için harcayacağını söyledi.

02 Haziran 2025 | 23:14
Servetinin büyük bölümünü nereye bağışlayacağını açıkladı

BBC'nin haberine göre 69 yaşındaki Gates, "Sağlık ve eğitim yoluyla insan potansiyelini açığa çıkararak, Afrika'daki her ülkenin refaha giden bir yolda olması gerektiğini" belirtti. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da konuşan Gates, ayrıca Afrika'nın genç yenilikçilerini kıtadaki sağlık hizmetlerini iyileştirmek için Yapay Zeka (AI) geliştirme üzerine düşünmeye çağırdı.

Gates, geçen ay 2045 yılına kadar servetinin %99'unu bağışlayacağını açıklamıştı. Ünlü milyarder bu tarihe kadar vakfının faaliyetlerini sonlandırmayı planlıyor. Gates,  "Aile Birliği genel merkezinde yaptığım konuşmada, 'Son 20 yıl içinde servetimi bağışlama taahhüdünde bulundum. Bu fonların çoğu Afrika'daki zorlukların çözülmesine yardım etmek için harcanacak' dedim" ifadelerini kullandı.

Habere göre Gates Vakfı, üç önceliği olduğunu belirtti: Annelerin ve bebeklerin önlenebilir ölümlerini sona erdirmek, sonraki neslin ölümcül bulaşıcı hastalıklardan muaf büyümesini sağlamak ve milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarmak.

Gates, geçen ay bir blog gönderisinde vakıf aracılığıyla bağışlarını hızlandıracağını açıklamış ve "Ben öldüğümde insanlar benim hakkımda birçok şey söyleyecek, ama 'zengin öldü' demelerini istemiyorum" diye yazmıştı.

Gates, servetini bağışlama konusunda ünlü yatırımcı Warren Buffett ve diğer hayırseverlerden ilham aldığını söyledi. BBC'nin haberine göre ise
vakfını eleştirenler Gates'in hayırsever statüsünü vergi kaçınmak için kullandığını ve küresel sağlık sistemi üzerinde aşırı etkisi olduğunu iddia ediyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4261,86 2,79%
  • ALTIN ONS 3382,07 2,82%
  • BIST 100 9008,87 -0,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,688 -0,825%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3715 -0,18558%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,25 1,5996%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1947 -0,0385%
  • EURO/DOLAR 1,1441 0,8266%
  • EURO/TURK LIRASI 44,8763 0,8815%
  • STERLIN/DOLAR 1,35463 0,66809%
Borsa Haberleri
2 Haziran borsada gün sonu rakamları
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki 193 Ofis Binasını sattı
Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
GERİ
İLERİ
2 Haziran borsada gün sonu rakamları
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki 193 Ofis Binasını sattı
Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL