Manfrini'nin ortağı James Colston, İtalyan sörfçü ve influencer Giulia Manfrini'nin Mentawai Adaları'nda sörf yaparken korkunç bir kaza geçirdiğini söyledi. Colston, Instagram'da yaptığı açıklamada “Ne yazık ki yerel tatil köyü personelinin ve doktorların çabalarına rağmen Giulia kurtarılamadı. Sevdiği şeyi yaparken, sevdiği bir yerde öldüğüne inanıyoruz" dedi. Colston, "Giulia bu şirketin can damarıydı ve sörf, kar ve hayata karşı duyduğu coşku onunla temas eden herkes tarafından hatırlanacak" yorumunu yaptı

Devlet haber ajansı Antara'ya göre Manfrini'nin yerel saatle sabah 9:30 civarında Siberut Adası'nın güney kesiminde sörf yaparken sudan fırlayan bir kılıç balığı göğsüne saplandı. Ajans, tıbbi rapora göre, sol göğsünün üst kısmında yaklaşık beş santimetre derinliğinde bir yara oluştuğunu duyurdu.

SEYAHAT ŞİRKETİ KURMUŞTU

CNN'in haberine göre Colston ve Manfrini Mentawai Adaları da dahil olmak üzere popüler sörf destinasyonlarına geziler düzenleyen AWAVE Travel adlı seyahat şirketini kurmuştu. AWAVE Travel'ın web sitesine göre Manfrini eski bir profesyonel snowboardcuydu ve sörf tutkusu onu “dalgaları kovalamak için dünyanın dört bir yanına götürdü. Hidden Bay Resort Mentawais ise bir Instagram paylaşımında genç kadının zargana nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti. Kılıç balığı da zargana da sivri çenelere sahip ve sudan dışarı fırlayabiliyor. Fiziksel özellikleri insanlar için tehlikeli olsa da ölümle sonuçlanan vakalar aslında son derece nadir.