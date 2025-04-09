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Şimdi de ilaç sektörü hedefte: ‘Büyük tarifeler geliyor’

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da açıklanan tarifelerin yanı sıra yakın zamanda ilaç ithalatına da "büyük" tarifelerin uygulanacağını bildirdi.

09 Nisan 2025 | 12:01
Şimdi de ilaç sektörü hedefte: ‘Büyük tarifeler geliyor’

Trump, Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesinde, 2 Nisan'da bildirilen karşılıklı tarifelere ilişkin açıklama yaptı.

İlaç ithalatına ilişkin de "çok yakın zamanda büyük tarifeler açıklanacağını" belirten Trump, bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savundu.

Trump, ilaç firmalarına ilişkin, "Bunu duydukları zaman Çin'i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor." ifadelerini kullandı.

‘BANA YALAKALIK YAPIYORLAR’

Trump ayrıca tarifeler nedeniyle müzakere yapmak isteyen ülke liderlerini eleştirdi.

Bazı ülke liderlerinin kendisine yalvardığını iddia eden Trump, bu kişilerin "Lütfen, lütfen efendim anlaşmaya varalım. Her şeyi yaparım efendim." dediklerini öne sürdü.

Trump, küfürlü bir ifade kullanarak bu ülkelerin kendisine "yalakalık yaptığı" iddiasında bulundu.

ABD'NİN AÇIKLADIĞI TARİFELER

Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı. AA

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