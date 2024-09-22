Sosyal medyayı kasıp kavuran milyonluk iş ilanı doğru mu?

Adını üzerine inşa edildiği resiften alan La Jument Deniz Feneri, Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya'da bulunuyor. Sert hava koşullarına sahip bölgede yüzyıllar boyunca birçok gemi kazası yaşanmış. Varlıklı bir Fransız tarafından özel olarak finanse edilen La Jument ise 1904-1911 yılları arasında inşa edilmiş ve güçlendirme çalışmaları yıllarca sürmüş.

ÜNLÜ FOTOĞRAF

La Jument, yıllardır sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Son birkaç aydır ise deniz fenerine yıllık 1.2 milyon euro maaşla deniz feneri bekçisi arandığı söylentileriyle gündemde. Paylaşımlarda ise dev dalgaların arasındaki fenerde yer alan bir adam görünüyor... O fotoğraf gerçek ve 1989 yılında çekildi. Hatta fotoğraf, bir dönem dünyanın en çok satılan fotoğraflarından biri olmuş.

Fransız kaynaklara göre 1989 yılının Aralık ayında bölgede çok büyük bir fırtına çıktı. Dev dalgalar korkunç bir hızla La Jument fenerine çarpıyordu ve camlarını kırmıştı. Dalgaları görüntülemek için havalanan fotoğrafçı Jean Guichard tarafından 21 Aralık 1989'da helikopterden çekilen fotoğraflarda deniz fenerinde görülen isimse deniz feneri bekçisi Theodore Malgorn. O gün dalgalardan sağ kurtuldu. Malgorn bir röportajda "Büyük bir dalganın geldiğini bilmiyordum" diyor. Malgorn, helikopter sesini duyunce merak etmiş.

1991'DE OTOMATİKLEŞTİRİLDİ

İki isim, 2021 yılında verdikleri bir röportajda, La Jument'te son olarak 1991 yılında bir deniz feneri bekçisi olduğunu söylüyor. Çünkü, Bretonya'daki deniz fenerleri son on yıllarda otomatikleştirilmiş. Bazı Fransız kaynaklara göre otomatikleştirilen deniz feneri 1991'den beri uzaktan kontrol ediliyor.

İŞ İLANI DOĞRU MU?

Son dönemde ise özellikle Tiktok'ta deniz feneri için aylık 50 bin euro, bazı videolarda ise yıllık 1.2 milyon euro maaşla deniz feneri bekçisi arandığı haberleri gündemde. 20minutes.fr ise Nisan ayında bu konuyu haberleştirmiş. İnternet sitesine göre söylenti doğru değil. Site, "Dünyanın en tehlikeli işi. Çalışan bulunamıyor" başlıklarıyla yayılan videolara ilişkin haberinde "20 Minutes'in ulaştığı Brittany Deniz Fenerleri ve İşaretleri Servisi, deniz feneri bekçisi istihdam etme planlarının olmadığını belirtiyor. 1991'den beri otomatikleştirilen Jument deniz fenerinde otuz yılı aşkın bir süredir bekçi bulunmuyor ve bekçiye de ihtiyacı yok. Bu otomasyonun 'babası' André Favennec birkaç gün önce 77 yaşında öldü" diyor. Fransız haber sitesine göre iş ilanı nedeniyle yetkilileri arayanlar bile olmuş.

Tiktok'ta yayılan videolarda bu iş için aylık 50 bin euro vadedildiğini belirten 20 minues, "İnsanlar bu videoya kandıysa, bunun nedeni belki de “ayda 50.000 avro” vaadinin cazip gelmesidir. Yine, bu tamamen uydurmadır" diyor. Siteye, göre Cordouan'daki son 2 açık deniz feneri bekçisi pozisyonu için 2018'te yayınlanan bir makalede aylık net maaşın 1.600 euro olduğu belirtilmiş.