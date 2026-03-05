ARA
  • Sri Lanka açıkladı: Ada açıklarındaki ikinci İran gemisine liman izni verilmedi

Sri Lanka, ABD’nin ada açıklarında İran’a ait bir savaş gemisini batırmasının ardından bölgede İran’a ait ikinci bir geminin daha bulunduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Sri Lanka Kabine Sözcüsü Nalinda Jayatissa, ada yakınlarındaki uluslararası sularda bulunan İran'a ait ikinci geminin limana yanaşmasına izin verilmediğini ancak bazı insani yardımların sağlandığını belirtti.

Sri Lanka donanması, İran donanmasına ait geminin battığını doğrulamıştı

Askeri mi yoksa ticari mi olduğuna dair henüz açıklama yapılmazken isimleri açıklanmayan iki Sri Lankalı yetkili, geminin ülkenin başkenti Kolombo'nun yaklaşık 30 kilometre güneyinde olduğunu ve çarşamba günü limana yanaşmak için izin istediğini kaydetti.

Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

Yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath​​​​​​​, batan gemide bulunan kişilerden 87'sinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Donanma sözcüsü Buddhika Sampath, 180 kişinin bulunduğu gemiden kurtarılan 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Olay yerine ulaşıldığında gemiden iz yoktu. İnsanları suda yüzerken bulduk." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını duyurmuştu.

