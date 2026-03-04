Sri Lanka açıklarında İran gemisi hedef alındı: 101 kişiden haber alınamıyor

Sri Lanka Savunma Bakanlığı ve donanma kaynakları, Çarşamba günü ada Sri Lanka açıklarında bir İran gemisinin denizaltı saldırısına uğradığını duyurdu. İlk belirlemelere göre 101 kişinin kaybolduğu olayda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi ise yaralandı.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği bilinmiyor

TRT'de yer alan habere göre, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine yönelik bir açıklama gelmedi.

Kaynaklar geminin battığını açıklarken, Sri Lanka donanma sözcüsü ise 101 kişinin kayıp olduğu yönündeki raporların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Sözcü, olayda yaralanan 32 kişinin donanma tarafından kurtarıldığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath ise parlamentoda yaptığı açıklamada, donanmanın gemiden gelen acil yardım çağrısına yanıt verdiğini ve yerel saatle 06.00’da kurtarma operasyonu başlattığını duyurdu.

"Ordu, en az 30 kişiyi kurtardı"

Donanma kaynakları, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Parlamentoda konuşan Dışişleri Bakanı Herath, ordunun en az 30 kişiyi kurtardığını belirterek Sri Lanka'nın olayla ilgili gerekli adımları atacağını vurguladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Galle kenti açıklarında tehlike sinyali veren gemideki yaralılar, bölgedeki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.