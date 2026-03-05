Antalya’nın çiçekleri 35 ülkeyi süslüyor: İhracatta yüzde 15 artış

En fazla ihracatı Hollanda'ya gerçekleştirdiklerini bildiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hollanda en önemli pazarımız, ikinci sırada İngiltere geliyor. Hollanda'ya gönderdiğimiz çiçeklerin büyük bir bölümü de İngiltere'ye geçiyor. Hollanda ve İngiltere en büyük ihracat pazarımız diyebiliriz. Bunların yanı sıra Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere de yoğun gönderimlerimiz oldu. Savaşta olmasına karşın Ukrayna ve Rusya'ya da çiçek gönderimimiz söz konusu. Güzel bir Kadınlar Günü süreci geçiriyoruz."