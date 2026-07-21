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  • Steve Jobs'un kazakları gibi ikon oldu: Nvidia CEO'sunun deri ceketi müzayedede rekor kırdı! Tam 960 bin dolar

Steve Jobs'un kazakları gibi ikon oldu: Nvidia CEO'sunun deri ceketi müzayedede rekor kırdı! Tam 960 bin dolar

Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın giydiği ikonik deri ceket, Sotheby's müzayedesinde tahmini değerinin 16 katına çıkarak 960 bin dolara satıldı; elde edilen tüm gelir eğitime bağışlanacak.

Edip Üçok
Edip Üçok
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Steve Jobs'un kazakları gibi ikon oldu: Nvidia CEO'sunun deri ceketi müzayedede rekor kırdı! Tam 960 bin dolar

Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın giydiği deri ceket, Sotheby's müzayedesinde yaklaşık 1 milyon dolara satıldı.

Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada, Huang’ın imza tarzı haline gelen Tom Ford marka siyah deri ceket 960 bin dolara alıcı buldu. Müzayede evi, ceketin başlangıçta 40 bin ile 60 bin dolar arasında bir fiyata satılacağını tahmin ediyordu ancak ceket beklenenin yaklaşık 16 katına satıldı. 10 gün süren açık artırma boyunca 45 farklı teklif veren yoğun bir rekabet yaşandı.

CNBC'de yer alan habere göre; Jensen Huang’ın imzaladığı bu ceket, CEO tarafından 2023 yılında Taipei’deki bir Foxconn etkinliğinde giyilmişti. Piyasa değeri normalde 8 bin ila 10 bin dolar civarında olan ceket, Nvidia'nın yapay zekâ sektöründeki yükselişiyle birlikte bu dönemin en bilinen simgelerinden biri haline geldi.

Müzayededen elde edilen tüm gelir, teknoloji ve eğitim alanındaki araştırmaları destekleyen kâr amacı gütmeyen Edge Institute kuruluşuna bağışlanacak.

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