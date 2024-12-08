Suriye'den gelen son haberlere göre Esad rejiminin büyük ölçüde kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. AA'nın haberine göre akşam saatlerinde Suriye'de silahlı grupların Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından rejim güçleri pek çok noktadan çekildi. Muhalif güçlerin televizyondan yaptığı açıklamada, Şam'ın kurtarıldığı ve Beşar Esad'ın 24 yıllık rejiminin devrildiği ve tüm mahkumların serbest bırakıldığı duyuruldu. BBC'nin haberine göre Şam'ın merkezinde kutlamalar yapılırken, binlerce muhalifin işkenceden geçirilip infaz edildiği söylenen Saydnaya Hapishanesi'nin kapılarının açıldığı belirtiliyor.

Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü



➡️ Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler giriyor



➡️ Başkent Şam'daki Suriyeliler kutlama yaptı https://t.co/oYLaz2R1ck pic.twitter.com/z6Bi4iXtst — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 8, 2024

61 yıllık Baas rejimi çöktü

Anadolu Ajansı derlemesinde şu bilgileri paylaşıyor: Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu. Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi".

DEVLET TELEVİZYONUNDAN YAYIN YAPTILAR

BBC'nin haberine göre Suriye'deki muhalifler, devlet televizyonu ve Şam Radyosu'ndan yayınladıkları mesajda, Beşşar Esad yönetimine son verdiklerini ve siyasi tutukluları serbest bıraktıklarını duyurdu. Yayında "Mücahitlere ve vatandaşlara, özgür Suriye devletinin mallarını koruma çağrısında bulunuyor. Yaşasın Suriye, özgür ve gururlu. Tüm Suriyelilere, mezhepleri ne olursa olsun" denildi.

ESAD NEREDE? İDDİALAR

Suriye'de rejimin Şam'ın kontrolünü kaybetmesinin ardından Esad'ın nerede olduğu da merak konusu. Esad'ın Şam'dan ayrıldığı yönünde iddialar var. İnternetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Esad'ı taşıdığı iddia edildi. Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Çöken rejimin Başbakanı Celali ise Esad'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Celali, dün gece geç saatlerde onunla iletişimini kaybettiğini ifade etti.



ESAD'I ARIYORLAR: CNN'in haberine göre muhalifler, Esad'ın hareketleri hakkında bilgi sahibi olabilecek Suriyeli askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileriyle görüşüyor ve Esad'ı arama çalışmaları sürüyor.

İLERLEME HIZI DÜNYAYI ŞAŞIRTTI: CNN haberinde "İsyancıların ilerleyişinin şaşırtıcı hızı dünyanın çoğunu hazırlıksız yakaladı. Hem İran hem de Rusya, Esad rejiminin destekçileriydi ve dünyanın en büyük son mülteci krizlerinden birini tetikleyen zorlu bir iç savaş sırasında rejimin iktidarda kalmasına yardımcı oldular" diyor.

ÇÖKEN İKTİDARIN BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çöken iktidarın Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti. Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz. Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" dedi.

'ÖZGÜR BİR SURİYE SİZİ BEKLİYOR'

CNN'in haberineg öre Suriye'deki muhalif güçler, Esad'ın başkentten kaçtığını belirterek Şam'ın özgürleştiğini duyurdu. Telegram hesabından yapılan açıklamada "Şam kentini zalim Beşşar Esed'den kurtarıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki yerinden edilmiş insanlara, özgür bir Suriye sizi bekliyor" denildi.

DEVLET TELEVİZYONDA YAYIN DEĞİŞTİ

Suriye devlet televizyonu Şam'dan görüntüleri yayınlamayı bıraktı ve kırmızı bir arka plan üzerine beyaz yazıyla "Büyük Suriye devrimi zafer kazandı ve suçlu Esad rejimini devirdi" yazısı yayınlanıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SURİYE TEMSİLCİSİ: BİR DÖNÜM NOKTASI

BM Suriye Özel Temsilcisi Norveçli Geir Otto Pedersen, Pazar günü yaptığı açıklamada, "temkinli bir umutla" geleceğe baktığını ancak "istikrarlı ve kapsayıcı geçiş düzenlemelerinin" hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Pedersen, "Bugün Suriye tarihinde bir dönüm noktası yaşanıyor; yaklaşık 14 yıl boyunca amansız acılar ve tarifsiz kayıplar yaşayan bir ulus. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi, ölüm, yıkım, tutuklama ve anlatılmamış insan hakları ihlallerinin yükünü taşıyan herkese bir kez daha en derin dayanışmasını sunuyor. Bu karanlık bölüm derin yaralar bıraktı, ancak bugün yeni bir bölümün açılmasını ihtiyatlı bir umutla bekliyoruz; tüm Suriyeliler için barış, uzlaşma, onur ve kapsayıcılık bölümü".