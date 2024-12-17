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"Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak"

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump​​​​​​​, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü." ifadesini kullandı. Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan ve bunun, kendisi için sorun olmadığını kaydeden Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle." diye konuştu.

17 Aralık 2024 | 04:27
Son Güncellenme: 17 Aralık 2024 | 05:18
"Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak"

Florida Maralago'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesine yol açan son gelişmelere yönelik açıklamada bulundu. Trump,  Esad'ın devrilmesini Türkiye'nin "dostça olmayan bir devralması" olarak nitelendirdi ve Ankara'nın eylemlerini "çok akıllıca" bulduğunu söyledi. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kişisel ilişkisini vurgulayarak Türkiye'nin Suriye'de önemli bir rol oynayacağını dile getirdi. 

Trump, "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esad'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." dedi. ABD'nin Türkiye ile bölgede birlikte çalışabileceğini söyleyen Trump, bir gazetecinin "Suriye'de bulunan 900 ABD askeri konusunda ne yapacaksınız?" sorusuna, "Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye." yanıtını verdi.

Türkiye'nin "önemli bir güç" olduğunu kaydeden Trump, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak"

Trump, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile Suriye'de daha etkili olabileceği mesajını verdi. Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan ve bunun, kendisi için sorun olmadığını kaydeden Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle." diye konuştu.

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Yeşil Yapı (YYAPI) bedelsiz tarihi belli oldu
Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
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