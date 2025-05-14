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Suudi Kraliyet Sarayına CEO çıkarması: Listede kimler var?

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyetler dün Yemame Sarayı'ndaki Kraliyet Divanı'nda bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı. İki ülke arasında değeri yaklaşık 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalandığı bildirildi. Ziyarette çok sayıda ünlü CEO da yer aldı.

14 Mayıs 2025 | 07:30
Son Güncellenme: 14 Mayıs 2025 | 07:32
Suudi Kraliyet Sarayına CEO çıkarması: Listede kimler var?

Trump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor. Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor.

Tarihteki en büyük" savunma anlaşması

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yapılan ilk anlaşmalarla ABD'nin enerji güvenliğinin, savunma sanayisinin, teknoloji liderliğinin ve küresel altyapı ile kritik minerallere erişiminin güçlendirileceği belirtildi. Açıklamada, anlaşmaların her iki ülke için de tarihi ve dönüştürücü nitelikte olduğu, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ortaklığın yeni bir "altın çağını" temsil ettiği kaydedildi.

ABD ve Suudi Arabistan'ın "tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını" imzaladığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın değerinin yaklaşık 142 milyar dolar olduğu, Suudi Arabistan'a Amerikan savunma şirketlerinden son teknoloji savaş ekipmanları ve hizmetlerinin sağlanacağı aktarıldı. Açıklamada, tamamlanması planlanan satışların, hava kuvvetlerinin geliştirilmesi ve uzay kabiliyetleri, hava ve füze savunması, deniz ve kıyı güvenliği, sınır güvenliği ve kara kuvvetlerinin modernizasyonu ile bilgi ve iletişim sistemlerinin güncellenmesi olarak beş kategoriye ayrıldığı kaydedildi.

LİSTEDEKİ CEO'LAR

Salı günü Riyad'da Başkan Trump ve üst düzey ABD ve Suudi yetkililerine öğle yemeğinde eşlik edenler arasında Tesla CEO'su Elon Musk'tan Amazon CEO'su Andy Jassy ve OpenAI'den Sam Altman'a kadar Amerika'nın en büyük şirketlerinden onlarca isim vardı. Piyasa değerine göre en büyük 10 ABD şirketinden dördünün temsilcileri de Suudi yatırımcılardan iş almak için Suudi Arabistan'daydı. 

Beyaz Saray'ın açıkladığı listeye göre listedeki iş insanlarından bazıları şöyleydi:

  • Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk
  • Blackstone Group'un CEO'su Stephen A. Schwarzman
  • BlackRock'un CEO'su Larry Fink
  • IBM'in başkanı ve CEO'su Arvind Krishna
  • Citigroup'un CEO'su Jane Fraser
  • Boeing CEO'su Kelly Ortberg
  • Alphabet ve Google'ın başkanı ve baş yatırım sorumlusu Ruth Porat
  • Amazon'un CEO'su Andy Jassy
  • OpenAI'nin CEO'su Sam Altman
  • Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang
  • Palantir'in CEO'su Alex Karp
  • Halliburton'un CEO'su Jeff Miller
  • Uber'in eski CEO'su ve Cloud Kitchens'ın kurucusu Travis Kalanick
  • Northrop Grumman'ın CEO'su Kathy Warden
  • Coca-Cola'nın CEO'su James Quincey
  • Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi
  • Miami Belediye Başkanı Francis Suarez
  • FIFA Başkanı Gianni Infantino
  • Immunity Bio'nun yönetim kurulu başkanı ve The Los Angeles Times'ın sahibi Patrick Soon-Shiong

LinkedIn'in Yönetim Kurulu Başkanı Reid Hoffman, Beyaz Saray tarafından açıklanan katılımcı listesinde yer aldı ancak bir temsilci onun toplantıya katılmadığını söyledi.

 

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Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
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