Hermès tarafından üretilen ilk Birkin çantası, açık artırmada 8,6 milyon euroya (yaklaşık 10 milyon dolar) satılarak bugüne kadar bir müzayedede satılan en pahalı el çantası oldu.

CNN'in haberine göre siyah deri çanta, İngiliz oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin için 1980’li yıllarda tasarlanmıştı.

Çantanın satışı, Sotheby’s müzayede evi tarafından gerçekleştirilen çevrim içi açık artırmada yapıldı.

Satışta Alexander McQueen ve Christian Dior gibi ünlü markaların tasarımları da yer aldı. Satış öncesi tahmini fiyat açıklanmamış olsa da çantaya gelen ön teklifler 1 milyon euroyu aşarak rekor seviyelere ulaştı.

Açık artırma sırasında dokuz koleksiyoner arasında yaşanan on dakikalık teklif yarışının sonunda, çanta Japonya'dan özel bir koleksiyonere satıldı.

Jane Birkin, bu çantayı 1985’ten 1994’e kadar günlük yaşamında kullandı.

Çantanın özel detayları var

Sotheby’s, çantanın diğer Birkin modellerinden farklı olarak özel boyutlara, metal halkalara, omuz askısına ve yalnızca bu modele ait bazı donanımlara sahip olduğunu belirtti.

Ön kapağında Jane Birkin’in baş harfleri "J.B." yer alırken, omuz askısında küçük bir tırnak makası bulunuyor. Çantada ayrıca UNICEF ve Médecins du Monde etiketlerinden kalan renk bozulmaları da mevcut.

Daha önceki el çantası rekoru, 2022 yılında 450 bin doların üzerinde bir fiyata satılan pırlanta taşlı Himalaya Birkin’e aitti.