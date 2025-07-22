Hâlihazırda Hollanda borsasında işlem gören şirketin Avrupa’daki piyasa değeri yaklaşık 50 milyar euroya ulaşıyor.

BBC'nin haberine göre Taylor Swift, Drake, Lady Gaga, Billie Eilish, Ariana Grande ve Harry Styles gibi uluslararası yıldızların bağlı olduğu UMG, ABD’de borsaya kote olma hazırlığını SEC’in incelemesine sundu.

Şirketten yapılan açıklamada, halka arzın büyüklüğü ya da toplanması hedeflenen fon miktarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ABD mevzuatına göre, şirketler bu tür halka arz başvurularını gizli şekilde yapabiliyor.

UMG’nin büyük hissedarlarından biri olan milyarder yatırımcı Bill Ackman’ın yönettiği Pershing Square fonu, uzun süredir şirketin ABD borsasında da işlem görmesi gerektiğini savunuyordu.