ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nehir kıyısında bulunan ve kız çocuklarının olduğu yaz kampında 27 kişinin kayıp durumda olduğu öğrenildi. ABD Başkan Donald Trump, sel felaketini "korkunç" olarak nitelendirdi ve eyalete federal destek sözü verdi.

BBC'nin haberine göre arama kurtarma çalışmaları Guadalupe Nehri kıyısında yer alan Hristiyan kız yaz kampı olan Camp Mystic üzerine yoğunlaştı.

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick, kayıp olan 27 kız çocuğunun çoğunun 12 yaşın altında olduğunu söyledi. Habere göre çocukların çoğu cuma günü sabahın erken saatlerinde nehrin bir saatten kısa sürede 8 metreden fazla yükseldiği sırada uykudaydı.

"Seli tahmin edemedik"



Birçok bölgede afet ilan edilirken, yollar sular altında kaldı, telefon hatları çöktü, bazı evler ve araçlar sel suyuna kapıldı. Kerr County'nin en üst düzey yetkilisi Yargıç Rob Kelly, basın toplantısında Guadalupe Nehri kıyısındaki kampların neden önceden boşaltılmadığı yönündeki soruya, "Bu selin geleceğini bilmiyorduk. Hiç kimse böyle bir selin geleceğini bilmiyordu. Bölgede bir uyarı sistemimiz yok" şeklinde cevap verdi.

Texas Acil Durum Yönetimi Şefi Nim Kidd ise Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) yağış miktarını tahmin edemediğini aktardı. Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick de, "Guadalupe Nehri'ndeki su seviyesi 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre yükseldi ve yıkıcı bir sel meydana geldi" ifadelerini kullandı.



Helikopterler, insansız hava araçları ve botların yer aldığı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. (Fotoğraf: İHA)