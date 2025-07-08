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Trump, 12 yeni ülke için tarife mektuplarını paylaştı: Hangi ülkeler var?

ABD Başkanı Donald Trump; Malezya, Kazakistan, Tunus, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Bangladeş, Sırbistan, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar'a yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımladı.

08 Temmuz 2025 | 09:03
Son Güncellenme: 08 Temmuz 2025 | 13:45
Trump, 12 yeni ülke için tarife mektuplarını paylaştı: Hangi ülkeler var?

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Güney Kore ve Japonya'nın ardından söz konusu 12 ülkeye yönelik tarife mektuplarını da paylaştı.

Mektuplarında bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını kaydetti.

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullandı.

Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının; Malezya, Kazakistan ve Tunus için yüzde 25, Güney Afrika ve Bosna Hersek için yüzde 30, Endonezya için yüzde 32, Bangladeş ve Sırbistan için yüzde 35, Kamboçya ve Tayland için yüzde 36, Laos ile Burma için yüzde 40 olduğunu aktardı.

Trump, bugün daha önce de 1 Ağustos'tan itibaren Japonya ile Güney Kore'den ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

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