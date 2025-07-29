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Trump'a golf tişörtü üreten şirketin aklında tek soru var

Bir Afrika ülkesi olan Lesotho’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketine özel markalı golf tişörtleri üreten bir konfeksiyon fabrikası, ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

29 Temmuz 2025 | 12:22
Son Güncellenme: 29 Temmuz 2025 | 12:30
Trump'a golf tişörtü üreten şirketin aklında tek soru var

BBC'nin haberine göre Precious Garments adlı fabrikada çalışan işçilerin ve yöneticilerin aklında tek bir soru var: "Nasıl hayatta kalacağız?"

ABD yönetimi, Nisan ayında Lesotho’ya yüzde 50 oranında “mütekabiliyet esaslı” gümrük vergisi uygulamaya başladı. 

Bu oran, uygulanan en yüksek tarife oldu. 

Her ne kadar bu vergiler geçici olarak askıya alınmış olsa da Trump yönetimi tarafından 1 Ağustos’ta tekrar yürürlüğe gireceği bildirildi. 

Bu durum, Lesotho’nun en büyük özel sektör istihdam alanı olan tekstil sektörünü doğrudan etkiliyor.

10 yıldır Trump logolu tişörtlerin üretildiği fabrikada çalışan Aletta Seleso, BBC’ye yaptığı açıklamada, fabrikanın her an kapanabileceği yönünde bilgilendirildiklerini söyledi. 

Ayda sadece iki hafta çalışabildiklerini ve bu nedenle gelirlerinin yarıya düştüğünü belirten Seleso, hem çocuğuna hem de ailesine bakmakta zorlandığını ifade etti.

Lesotho, uzun süredir ABD’ye kot pantolon ve spor giyim ihraç eden önemli bir üretim merkezi konumunda.

Levi’s ve Wrangler gibi dünya markalarına üretim yapan ülke, Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamında ABD pazarına gümrüksüz ihracat yapabiliyordu. Ancak son gümrük tarifeleri, bu avantajı ortadan kaldırdı.

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