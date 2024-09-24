Trump'a göre Zelenskiy, tarihin en büyük pazarlamacısı

Ukrayna liderini hedef alan Trump, "Bence Zelenskiy tarihin en büyük pazarlamacısı. Ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor" dedi.

Pennsylvania'daki seçim mitinginde konuşan Donald Trump, "Eğer seçimi kazanırsam Putin ve Zelenskiy'i arayacağım ve savaşı bitirmeleri için bir anlaşmaya varmalarını söyleyeceğim" diye konuştu. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Zelenskiy ise Trump ile eş zamanlı yaptığı açıklamada, "ABD'nin kararlı eylemleri, gelecek yıl Rus saldırganlığının durdurulmasını hızlandırabilir" dedi. (BBTürkçe)