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Trump'a göre Zelenskiy, tarihin en büyük pazarlamacısı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçiler'in başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin "seçimleri Demokratlar'ın kazanmasını istediğini" ileri sürdü.

24 Eylül 2024 | 09:52
Trump'a göre Zelenskiy, tarihin en büyük pazarlamacısı

Ukrayna liderini hedef alan Trump, "Bence Zelenskiy tarihin en büyük pazarlamacısı. Ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor" dedi.
Pennsylvania'daki seçim mitinginde konuşan Donald Trump, "Eğer seçimi kazanırsam Putin ve Zelenskiy'i arayacağım ve savaşı bitirmeleri için bir anlaşmaya varmalarını söyleyeceğim" diye konuştu. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Zelenskiy ise Trump ile eş zamanlı yaptığı açıklamada, "ABD'nin kararlı eylemleri, gelecek yıl Rus saldırganlığının durdurulmasını hızlandırabilir" dedi. (BBTürkçe)

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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
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GERİ
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