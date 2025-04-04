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Trump'a gümrük vergisi davası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, mart başında yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilen Çin menşeli ürünlere getirdiği gümrük vergisi yargıya taşındı. Florida merkezli Simplified işletmesi adına açılan dava dilekçesinde, Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifelerin "yasa dışı" olarak kabul edilmesi ve uygulanmasının durdurulması talep edildi.

04 Nisan 2025 | 11:13
Trump'a gümrük vergisi davası

The Hill'in haberine göre, davanın, Trump'ın gümrük vergilerine karşı "ilk hukuki itiraz" oldu.

Çin'den ithalat ve ihracat yapan Florida merkezli Simplified işletmesi adına açılan davada, Trump'ın Çin menşeli ürünlere getirdiği ve önceki haftalarda yüzde 20'ye yükseltilen gümrük vergilerini uygulamak için kullandığı Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'nın (IEEPA) yetki sınırlarını aştığı öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifelerin "yasa dışı" olarak kabul edilmesi ve uygulanmasının durdurulması talep edildi.

Dilekçede, IEEPA'nın dış tehditlere karşı ekonomik yaptırımlar ve mal varlığı dondurma gibi önlemler için çıkarıldığı belirtilirken, bu yasanın "başkanlara iç ekonomide özgürce hareket edebilme yetkisi vermediği" ifade edildi.

IEEPA'nın neredeyse 50 yıllık tarihinde hiçbir başkanın bu yasayı gümrük vergileri koymak için kullanmadığı kaydedilen dilekçede, yasa metninde gümrük vergilerinden bahsedilmediği ve yasanın başkanlara vergi uygulama yetkisi tanıdığına dair bir ifade yer almadığı vurgulandı.

ABD, ÇİN'E YÜZDE 34 GÜMRÜK TARİFESİ UYGULAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yarından itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ve "ticaret önündeki parasal olmayan diğer engelleri ve sahtekarlık biçimlerini" de hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı.

Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti. Yeni tarifelerden yüzde 10'luk baz tarife 5 Nisan'da, yüzde 24'lük ek tarife ise 9 Nisan'da yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, söz konusu tarife 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Trump, 4 Mart'ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan 20'ye yükseltmişti. AA

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