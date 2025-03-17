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Trump ‘Amerika'nın Sesi’ni susturdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hükümet tarafından finanse edilen medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi için imzaladığı kararnamenin ardından Voice of America'da çalışan gazeteciler zorunlu idari izne çıkarıldı.

17 Mart 2025 | 11:52
Trump ‘Amerika'nın Sesi’ni susturdu

ABD’nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinin ardından 1 Şubat 1942’de başlayan Almanca radyo yayını, VOA’nın kuruluş tarihi kabul ediliyor. İmzalanan son başkanlık kararnamesi ile birlikte Amerikan kamu diplomasisinin 83 yıldır dünyaya ulaşan sesi kesilmiş oldu.

Toplam 3 bin 500 çalışanı olan ABD Küresel Medya Ajansı'na bağlı 7 federal basın kuruluşundan biri olan Amerika’nın Sesi’nde 1300 kadar kadrolu ve birçok da sözleşmeli personel bulunuyor.

Amerika'nın Sesi dışında ABD Küresel Medya Ajansı'na bağlı olarak çalışan diğer kurumlar arasında Özgür Avrupa, Özgür Asya Radyosu, Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti ve ABD’nin Arapça yayın yapan Al Hurra adlı televizyon kanalı da yer alıyor.

ABD Küresel Medya Ajansı'nın 2024 yılı bütçesi 886 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

KARARDAN VOA’NIN TÜRKÇE YAYINLARI DA ETKİLENECEK

50 ayrı dilde yayın yapan Amerika’nın Sesi’nde Türkçe servisi de bulunuyor. Kararname sonrası Türk gazetecilerin e-posta hesaplarına ve binaya erişimlerine engel getirildi.

Amerika’nın Sesi Türkçe internet sayfasına 15 Mart itibarıyla yeni haber girişi yapılmadı. 15 Mart'ta son vardiyaya gelen çalışanların kurum kartlarını iade etmeleri istendi.

TRUMP’TAN AMERİKA’NIN SESİ’NE YENİ ATAMA

ABD Başkanı Trump, Amerika’nın Sesi direktörlüğüne eski haber spikeri ve cumhuriyetçi siyasetçi Kari Lake’ı atadı. 2024 yılında Arizona’dan Cumhuriyetçi senatör adayı gösterilen Lake, seçilememişti.

Ancak ABD Başkanı Trump’ın göreve gelmesinden sonra ABD Küresel Medya Ajansı danışmanlığına getirilen Lake, daha sonra da Amerika’nın Sesi direktörlüğüne atandı.

ABD Küresel Medya Ajansı’nı "Amerikan vergi mükellefleri için büyük bir çürüme ve yük" olarak tanımlayan Lake, yasalar dahilinde kurumun mümkün olan en küçük ölçeğe getirileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump ise Amerika’nın Sesi’ni “Trump karşıtı” ve “radikal” olmakla suçluyor.

Trump’ın konuyla ilgili imzaladığı başkanlık kararnamesi ile ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu kararın "vergi mükelleflerinin artık radikal propagandanın bedelini ödememesini sağlayacağı" belirtildi. AA

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Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
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