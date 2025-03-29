ARA
DOLAR
37,99
0,08%
DOLAR
EURO
41,14
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
3768,54
1,03%
GRAM ALTIN
BIST 100
9659,48
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Trump anlaşmaya açık ama şartı var

ABD Başkanı Donald Trump, karşılığında bir şey alabileceklerse, otomobil tarifeleri ve karşılıklı gümrük vergileri konusunda anlaşma yapmaya açık olduğunu söyledi.

29 Mart 2025 | 01:31
Trump anlaşmaya açık ama şartı var

Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile bugünkü telefon konuşmasına dair soru üzerine Trump, "Kanada'yı her zaman sevdiğimi düşünüyorum. Çok iyi bir sohbet gerçekleştirdik. (Kanada'da) Bir seçim var, o yüzden Başbakan ile seçimden sonra görüşeceğiz." diye konuştu.

Trump, ilaçlara yönelik tarifeleri yakında açıklayacaklarını belirterek, eczacılık ürünlerinin üretimini ABD'ye geri getirmek zorunda olduklarını vurguladı.

Bu konuda salgında olduğu gibi asla başka ülkelere bel bağlamak istemediklerini söyleyen Trump, ilaç şirketlerinin üretimini ülkeye getirmeleri için yeterli olacak bir oranda tarife uygulayacaklarını kaydetti.

Trump, otomobillere yönelik tarifeler ve karşılıklı gümrük vergileri konusundaki soruya, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma karşılığında bir şeyler alabilirsek bu mümkün. Ama biliyorsunuz, 40 yıldır, belki de daha fazla, bizden faydalanıyorlar ve bu artık olmayacak. Ama karşılığında bir şeyler alabileceksek anlaşmaya kesinlikle açığım." yanıtını verdi.

Bunun tarifeler açıklanmadan önce gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Hayır, muhtemelen daha sonra. Bu bir süreç." dedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3768,54 1,03%
  • ALTIN ONS 3085,66 0,94%
  • BIST 100 9659,48 0,49%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,823 -0,812%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43425 0,25163%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,95 1,0982%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,987 0,0827%
  • EURO/DOLAR 1,0831 0,2713%
  • EURO/TURK LIRASI 41,1359 0,3361%
  • STERLIN/DOLAR 1,29404 -0,0668%
Borsa Haberleri
“Enerjide halka arz planlıyoruz”
Enka ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Oyak Çimeno ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
Borsada 2 Nisan'da temettü dağıtacak 4 şirket
İş Bankası'ndan KAP'a sosyal medyadaki iddialarla ilgili açıklama
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 8 şirket
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 1 şirkete bedelsiz onayı
Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
GERİ
İLERİ
“Enerjide halka arz planlıyoruz”
Enka ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Oyak Çimeno ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
Borsada 2 Nisan'da temettü dağıtacak 4 şirket
İş Bankası'ndan KAP'a sosyal medyadaki iddialarla ilgili açıklama
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 8 şirket
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 1 şirkete bedelsiz onayı
Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL