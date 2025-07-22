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Trump: Ben olmasaydım, piyasa muhtemelen çökerdi

ABD Başkanı Donald Trump, The Wall Street Journal’ın (WSJ) yayımladığı bir haber üzerine sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

21 Temmuz 2025 | 10:39
Son Güncellenme: 21 Temmuz 2025 | 15:32
Trump: Ben olmasaydım, piyasa muhtemelen çökerdi

Haberde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Trump’a ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı görevden almanın piyasalar açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını söylediği ileri sürülüyordu.

Trump, bu iddiayı yalanlayarak şunları söyledi:

"WSJ, tipik olarak gerçek dışı bir haber yayınladı. Bunu bana kimsenin açıklamasına gerek yoktu. Piyasa için neyin iyi olduğunu ve ABD için neyin iyi olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. 

Ben olmasaydım, piyasa şu anda rekor yükseklerde olmazdı, muhtemelen ÇÖKERDİ! O yüzden bilgilerinizi DOĞRU alın. İnsanlar bana açıklamıyor, ben onlara açıklıyorum!"


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