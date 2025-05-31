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Trump Çin'i suçladı: Ticaret anlaşmasını ihlal ettiler

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in kendileriyle yaptığı ticaret anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini savundu.

30 Mayıs 2025 | 16:41
Trump Çin'i suçladı: Ticaret anlaşmasını ihlal ettiler

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İki hafta önce Çin'in büyük bir tehlike altında olduğunu öne süren Trump, "Koyduğum çok yüksek tarifeler Çin'in dünyanın açık ara bir numarası olan ABD pazarına ticaret yapmasını neredeyse imkansız hale getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin'e birdenbire bunu yapmanın onlar için yıkıcı olduğunu, pek çok fabrikanın kapandığını ve "sivil huzursuzluk" yaşandığını ifade etti.

Durumdan Çin adına hoşlanmadığını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Onları çok kötü olacağını düşündüğüm ve gerçekleşmesini görmek istemediğim bu durumdan kurtarmak için Çin ile hızlı bir anlaşma yaptım. Bu anlaşma sayesinde her şey hızla istikrara kavuştu ve Çin her zamanki gibi işine geri döndü. Herkes mutlu oldu. Bu iyi haber. Kötü haber ise Çin'in, belki de bazıları için şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bizimle yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal etmiş olması. 'Bay Nazik Adam' olmak buraya kadarmış."

GEÇİCİ ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Çin ile tarife restleşmesi sonrasında bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 145'e kadar çıkarmıştı. Çin de ABD'ye yönelik tarifelerini yüzde 125'e yükseltmişti.

Bu ay İsviçre'de gerçekleştirilen ticaret müzakereleri sonrasında, ABD ile Çin karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşmıştı.

Anlaşma kapsamında 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 günlüğüne yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği açıklanmıştı.

Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacağı belirtilmişti.

 

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