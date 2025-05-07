ARA
DOLAR
38,64
0,04%
DOLAR
EURO
43,87
-0,09%
EURO
GRAM ALTIN
4215,18
-1,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
9134,68
0,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Trump: Çok, çok büyük bir duyuru yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya yapacağı gezi öncesinde "çok, çok büyük bir duyuru" yapacağını söyledi. Trump, Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney ile görüştüğü Oval Ofis'te gazetecilere "Çok, çok büyük bir duyuru yapacağız, olabilecek en büyük duyuru olacak. Ve size ne hakkında olduğunu söylemeyeceğim... ve bu çok olumlu" dedi.

06 Mayıs 2025 | 21:19
Trump: Çok, çok büyük bir duyuru yapacağım

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, hafta başında çıkacağı Orta Doğu turu ile ilgili değerlendirme yaptı.

Trump, açıklamasında, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'a gideceğiz, ondan önce çok ama çok büyük bir duyuru yapacağız, ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru. Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, söz konusu açıklamanın perşembe, cuma ya da pazartesi günü yapılacağını belirtti ancak ısrarlı sorulara karşın detay vermedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini açıklamıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4215,18 -1,06%
  • ALTIN ONS 3393,07 -1,09%
  • BIST 100 9134,68 0,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,08 0,411%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37685 -0,05807%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,5 0,4189%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,6396 0,0433%
  • EURO/DOLAR 1,1344 -0,2256%
  • EURO/TURK LIRASI 43,8729 -0,0908%
  • STERLIN/DOLAR 1,33536 -0,11519%
Borsa Haberleri
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
GERİ
İLERİ
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL