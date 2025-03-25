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Trump duyurdu: Hyundai ABD'ye 21 milyar dolar yatırım yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, "Hyundai çeliği Amerika'da üretecek ve arabalarını Amerika'da yapacak. Sonuç olarak herhangi bir gümrük vergisi ödemek zorunda kalmayacak." dedi.

25 Mart 2025 | 10:00
Trump duyurdu: Hyundai ABD'ye 21 milyar dolar yatırım yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Koreli şirket Hyundai'nin ABD'ye 21 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Hyundai'nin ABD imalat endüstrisine 5,8 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirtti.

Bu kapsamda şirketin Louisiana'da kuracağı fabrikada yılda 2,7 milyon metrik tondan fazla çelik üreteceğini ve 1400'den fazla istihdam sağlayacağını aktaran Trump, daha sonra genişletilecek tesisin Hyundai'nin ABD'deki ilk çelik fabrikası olacağını kaydetti.

Trump, Hyundai'nin Alabama ve Georgia'daki otomobil parçaları ve otomobil fabrikaları için çelik tedarik edeceğini, yakında her yıl 1 milyondan fazla ABD yapımı otomobil üreteceğini bildirdi.

‘ABD’DE ÜRETİRSENİZ TARİFE YOK’

Bu yatırımın tarifelerin güçlü bir şekilde işe yaradığının göstergesi olduğunu öne süren Trump, "Hyundai çeliği Amerika'da üretecek ve arabalarını Amerika'da yapacak. Sonuç olarak herhangi bir gümrük vergisi ödemek zorunda kalmayacak. Biliyorsunuz, ürününüzü Amerika'da yaparsanız tarife yok, bu yüzden bu kadar çok insan geliyor." dedi.

Trump, Louisiana'daki yeni çelik fabrikasının, Hyundai'nin gelecek birkaç yılda ABD'de yapacağı 21 milyar dolarlık yatırımın bir parçası olduğunu ifade ederek, şirketin ayrıca Georgia'daki otomobil üretimini büyük ölçüde arttıracağını ve ileri Amerikan teknoloji şirketlerine milyarlarca dolar yatırım yapacağını kaydetti.

HYUNDAİ, 3 MİLYAR DOLARLIK LNG DE SATIN ALACAK

Hyundai Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung da 1986 yılından bu yana ABD'ye 20 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını ve 570 binden fazla Amerikan istihdamını desteklediklerini aktardı.

Gelecek 4 yıl içinde 21 milyar dolarlık yeni yatırım yapacaklarını bildiren Chung, bunun ABD'ye şimdiye kadar yaptıkları en yüksek tutarda yatırım olacağını söyledi.

Chung, ABD'den 3 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alacaklarını da belirterek, "Tüm bu çabalarımız ABD'deki tedarik zincirimizin yerelleşmesini hızlandıracak, operasyonlarımızı genişletecek ve Başkan Trump'ın liderliğinde Amerikalı iş gücümüzü büyütecek." diye konuştu. AA

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
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Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
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Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
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